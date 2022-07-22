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Украине выгодно уничтожить Крымский мост, но Запад боится ядерного удара России – Сунгуровский

22 июля 2022, 16:40

РФ считает захваченный Крым, дескать, "своим", и может отреагировать на удар по Крымскому мосту согласно своей военной доктрине, считает Николай Сунгуровский.

Сунгуровский Крымский мост
Если Украины ударит по Крымскому мосту, Москва может обвинить Киев в "нападении на Россию" - Сунгуровский / Коллаж Reuters, Главред

Украине выгодно уничтожить Крымский мост, который является мощным маршрутом логистики, путем которого Россия перебрасывает свои войска на южный фронт. Однако проблема состоит в том, как отреагирует Кремль. Запад опасается, что в случае удара ВСУ по эстакаде Москва, которая считает захваченный Крым, дескать, своим полуостровом, обвинит Украину в нападении и применит ядерное оружие. Именно поэтому западный мир не дает украинскому государству ракет для возможного удара по мосту. Об этом заявил директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что с позиции войны Украине очень выгодно нанести удар по Крымскому мосту. Таким образом, появится возможность ликвидировать линию обеспечения российских войск на южном фронте. Проблема состоит в том, как на такой шаг отреагирует Россия. И это очень беспокоит Запад.

Читайте такжеУкраине придется воевать до тех пор, пока Россия не распадется – Сунгуровский"С чисто военной точки зрения – да, конечно, это мощный логистический маршрут, по которому из России через Крым, а потом в Херсон и на южный фронт, поступает огромное количество вооружений, техники, личного состава. Разорвать подобный логистический маршрут было бы очень выгодно. Вопрос в том, как отреагирует Россия. Этот вопрос как раз и сдерживает наших западных союзников от предоставления соответствующего вооружения", - полагает Сунгуровский.

По его мнению, даже если страны-союзники Украины на Западе и предоставят нужное для реализации подобных планов оружия, они потребуют гарантий того, что удара по Крымскому мосту не будет. Западный мир опасается ответа России в виде применения ядерного оружия.

"Если Запад и даст подобное оружие, то с условием, чтобы мы такой удар не нанесли. На Западе боятся ядерного ответа России, поскольку РФ считает Крым своим, закрепила это в своей конституции, будет объявлено, что якобы мы напали на Россию, и Москва, как прописано у них в военной доктрине, имеет право на применение ядерного оружия. Запад этого боится. Я думаю, именно поэтому такие ракеты пока не предоставляют", - подчеркнул Николай Сунгуровский.

Украина может ударить по Крымскому мосту

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович говорил, что Украина не будет наносить ударов по территории России оружием, которое предоставляет Запад. Однако украинская армия может ударить по Крымскому мосту, поскольку это незаконное сооружение, построенное на земле, принадлежащей украинскому государству.

Военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что армия Украины имеет право разрушить Крымский пост. По его словам, если у ВСУ будет необходимое оружие, такое решение следует принять. Жданов подчеркнул, что упирается в территориальные воды Украины, а удар должен восприниматься как освобождение ВСУ своих территорий до признанных границ на 1991 год.

Бывший министр заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что Украина располагает возможностью составить план удара по Крымскому мосту. По его словам, у Киева есть исходные проекты решения по защите эстакады, поэтому у ВСУ не возникнет проблем с разработкой пошагового механизма.

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