Ракетный удар по Крымскому мосту: эксперт раскрыл сценарий контрнаступления ВСУ

Украина имеет полное право наносить удары по Крымскому мосту, подчеркнул Олег Жданов.
Крымский мост может быть разрушен ударом ВСУ. Украина имеет для этого полное право, заявил военный эксперт Олег Жданов.
На своем канале в YouTube он пояснил, что ВСУ имеют право нанести удар по Крымскому мосту, соединяющему оккупированный украинский полуостров с Россией.
"Мы имеем полное право, если сегодня-завтра встанет вопрос, дадут ли нам ракеты - наносить удары по Крымскому мосту или нет. Вообще никаких сомнений - просто нанести удары и все", - говорит эксперт.
Он напомнил, что РФ построила Крымский мост на захваченной украинской территории.
"Мост упирается в наш берег от нашего берега 12 морских миль – это почти 20 км – это наша территория. Это наши территориальные воды. Здесь вообще никаких вопросов нет. Мы просто будем проводить контрнаступательную операцию для освобождения наших территорий до границ 1991 года, которые признал весь мир", – добавил Жданов.
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Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.
В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если с Крымским мостом что-то случится.
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