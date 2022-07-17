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Ракетный удар по Крымскому мосту: эксперт раскрыл сценарий контрнаступления ВСУ

17 июля 2022, 22:02

Украина имеет полное право наносить удары по Крымскому мосту, подчеркнул Олег Жданов.

Крымский мост
Крымский мост / Фото twitter.com/Krymsky_bridge

Крымский мост может быть разрушен ударом ВСУ. Украина имеет для этого полное право, заявил военный эксперт Олег Жданов.

На своем канале в YouTube он пояснил, что ВСУ имеют право нанести удар по Крымскому мосту, соединяющему оккупированный украинский полуостров с Россией.

"Мы имеем полное право, если сегодня-завтра встанет вопрос, дадут ли нам ракеты - наносить удары по Крымскому мосту или нет. Вообще никаких сомнений - просто нанести удары и все", - говорит эксперт.

Он напомнил, что РФ построила Крымский мост на захваченной украинской территории.

"Мост упирается в наш берег от нашего берега 12 морских миль – это почти 20 км – это наша территория. Это наши территориальные воды. Здесь вообще никаких вопросов нет. Мы просто будем проводить контрнаступательную операцию для освобождения наших территорий до границ 1991 года, которые признал весь мир", – добавил Жданов.

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Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

В свою очередь бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о том, что Россия может применить ядерное оружие, если с Крымским мостом что-то случится.

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Олег Жданов Крымский мост война России и Украины
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