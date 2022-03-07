Украинская "ДжаВолына": в Луцке разработали катапульту для коктейля Молотова

Жители города совершенствуют способы бороться с вражеской техникой.
В Луцке разработали специальную катапульту, которая помогает бросать коктейли Молотова.
Новую разработку назвали "ДжаВолына" (очевидно по примеру бронебойных систем Javelin, которые Украина получила от США). Соответствующее видео обнародовал в Facebook Павел Цапюк.
"ДжаВолына. Когда не спится. Она работает", – подписал Цапюк публикацию с видео.
Первый пуск коктейля Молотова с помощью катапульты был удачным – коктейль улетел далеко и точно.
Как отметил автор видео Павел Цапюк, дальше хотят испытать более мощный заряд.
В Луцке к обороне подготовили около 25 тысяч коктейлей Молотова.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области женщина коктейлем Молотова вывела из строя одну из боевых машин российских войск.
Напомним, сегодня, 7 марта, начался 12-ый день войны России против Украины. Враг продолжает наступательную операцию. С начала суток оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.
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