Украина победит в войне с Россией - руководитель МИД Франции

Жан-Ив Ле Дриан / Reuters

Украина одержит победу в войне с Российской Федерации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, как сообщает портал "Немецкая волна".

"Считаю, что Украина победит. Уже в течение десяти дней больше всего впечатляет сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли себе представить", — сказал дипломат.

Дипломат считает, что если война затянется надолго, то Путину придется столкнуться с ужасными последствиями для России.

"Цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры", — заявил Ле Дриан.

Министр иностранных дел Франции выразил уверенность, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут удерживать Владимира Путина от дальнейшей агрессии.

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Напомним, ранее руководитель британского Foreign Office Элизабет Трасс утверждает, что руководству стран Запада придется заплатить цену за жесткую борьбу с путинской Россией, но в столицах таких стран есть четкое понимание ‒ РФ необходимо остановить.

"Речь идет не только о европейской безопасности. Каким будет наш сигнал для остального мира (если не победить Путина в Украине)? Если Путин не проиграет, это ободрит других агрессоров по всему миру. Мы все согласны, что он не может добиться успеха в Украине. Человеческие потери уже ужасающие, поэтому нам нужно активизировать наши усилия", ‒ добавила она.