"Россияне убивают, насилуют – так не должно быть": в Украину прибывают первые британские добровольцы

Британские добровольцы прибывают в Украину / Скрин из видео

Первые британские добровольцы прибывают в Украину, чтобы помочь бороться против российских оккупантов.

Помочь Украине защищаться согласились тысячи граждан других стран. О прибытии первых из них сообщает Радио Свобода.

"Мы здесь для того, чтобы остановить российское вторжение. Надеюсь, мы выиграем", – сказал доброволец Джекс во время поездки в Украину поездом.

Свою мотивацию он объяснил тем, что россияне сейчас совершают в Украине военные преступления, и так не должно быть.

"Бомбят гражданские объекты, мирных жителей убивают, женщин насилуют – это нужно остановить", – подчеркнул он.

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Интернациональный легион в Украине

Ранее сообщалось, что в Украине создают отдельное подразделение для иностранцев, которые изъявят желание помочь защищаться от России – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Позже стало известно, что до этого подразделения присоединятся украинцы из Французского Иностранного легиона – Франция отпускает их в полной боевой экипировке. Кроме этого, помощь прибудет и из Японии – оттуда приедут по меньшей мере 70 добровольцев.

Также 3 тысячи американских добровольцев готовы воевать в составе международного батальона за Украину, которая подверглась коварному нападению России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что на помощь нашему государству прибудут около 20 тысяч опытных воинов-добровольцев из 52 стран мира.

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