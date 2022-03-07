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В Харькове поймали одного из двух пилотов сбитого самолета оккупантов

7 марта 2022, 09:20

Другой российский пилот до сих пор скрывается где-то в городе.

Пленный пилот
Пленный пилот / скриншот из видео

В ночь с воскресенье на понедельник, с 6 на 7 марта, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали одного из двух пилотов истребителя оккупантов ‒ обоим удалось катапультироваться после того, как их самолет был сбит вечером. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на Штаб обороны Харькова.

Есть информация, что по должности задержанный российский пилот является заместителем командира авиационного полка. Пилота задержали и передали в один из районных отделов Национальной полиции в Харькове.

Им оказался целый заместитель командира авиационного полка, который дислоцируется в Воронеже. И он лично совершил три боевых вылета между Изюмом и Балаклеей. Как сообщает руководитель Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов, российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.

"Вероятно, второй пилот до сих пор одет в форму летного состава ВС РФ! Просим местное население оказать помощь при задержании пилоту", ‒ призывают в Штабе обороны Харькова.

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Напомним, ранее в Харькове российские войска 6 марта попали в телебашню. Сообщается, что трансляция некоторых каналов оборвана.

Но мэр Харькова Игорь Терехов не подтвердил информацию, что в городе взрывом была разрушена телебашня и город остался без телевизионного сигнала.

По его словам, телебашня на месте.

"По моей информации, вышка на месте, было попадание, перебит кабель. Посмотрим, когда закончится обстрел. Будем восстанавливать", — сообщил Терехов.

Автор: Егор Бунин
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