Оккупанты коварно целились в жилые дома – мэр Николаева рассказал о ночных обстрелах

Последствия обстрела Николаева в ночь на 7 марта/ ГСЧС в Николаевской области

Российские военные во время ночных обстрелов Николаева специально и подло целились именно в жилые дома, после этого в городе произошли массовые пожары.

Как рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, город проснулся под звуки обстрелов. Об этом городской голова написал в Telegram.

По его словам, спасатели и коммунальные службы города уже ликвидируют последствия обстрелов.

При этом Сенкевич призвал горожан быть осторожными, ведь опасность обстрелов сохраняется и утром. Кроме этого, на улицах осталось много неразорвавшихся снарядов. Мэр подчеркнул, что к ним ни в коем случае нельзя подходить, их нельзя поднимать и самостоятельно передвигать.

"Дорогие николаевцы, будьте максимально осторожными. Звоните пиротехникам на 101, 102", – призвал он.

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Также Сєнкевич сообщил, что из-за ночных обстрелов Николаева часть города осталась без теплоснабжения.

Временно приостановлена работа четырех котельных:

ул. Безымянная, 91 (15 жилых домов уже на циркуляции),

ул. Новозаводская, 48 (97 жилых домов),

ул. Знаменская, 2 (29 жилых домов),

ул. Космонавтов, 43 (инфекционная больница).

Позже сообщалось, что в городе продолжаются ракетные обстрелы. Жителей призвали не выходить из домов и укрытий.

Из-за обстрелов возникло 5 пожаров

В ГСЧС Украины в Николаевской области отметили, что в городе в результате обстрелов из "Смерчей" произошло 5 пожаров.

"Утром 7 марта по г. Николаеву произведен массированный обстрел жилищных массивов из "Смерчей". В результате чего возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ГП НПКГ "Заря" – "Машпроект")", – говорится в сообщении.

Теперь в жилом секторе наблюдаются многочисленные случаи обнаружения взрывоопасных предметов. Масштабы разрушения устанавливаются.

Обстрелы Николаева

Напомним, 5 марта украинская армия выбила из Николаева отряды российских оккупантов и захватила вражескую технику. Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким также сообщил, что в городе, к сожалению, оккупанты нанесли потери и мирному населению.

Уже на следующий день, 6 марта, сообщалось, что российские оккупанты атакуют танками Николаев. Ким заявил, что российские военные наступают со стороны пивзавода и призвал всех быть осторожными.

В ночь на понедельник, 7 марта, российские войска снова пытались войти в Николаев. Они ударили по городу из реактивных систем залпового огня. Обстрел начался в 05:00.

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