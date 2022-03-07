Российские оккупанты не достигли целей и почти не продвинулась за выходные – разведка Великобритании

Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день, говорят британские разведчики.
Сотрудники британской разведки сообщили, что за нынешние выходные России удалось продвинуться минимально в своей агрессии против Украины. Об этом говорит Министерство обороны Великобритании на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. За прошедшие сутки продолжались большие удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю", ‒ сообщают офицеры британской разведки.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что Пентагон не фиксирует существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки.
64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают,
По оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, - 92%).