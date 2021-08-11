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Украинские фермеры получат госпомощь за потерянные посевы

11 августа 2021, 20:07

Госпомощь нельзя будет получить на более чем 50 гектаров одного хозяйства.

Поле_пестициды
Фермеры получат около пяти тысяч грн за один гектар / Pixabay

Кабинет министров утвердил новый вид государственной помощи для аграриев. Таким образом украинские фермеры получат возмещение за потерянные из-за погодных условий посевы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 11 августа. Об этом в Telegram-канале заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, за каждый гектар утраченных посевов местные аграрии получат 4 тысячи 700 гривен.

Однако возмещение нельзя будет получить на более чем 50 гектаров, которые находятся в руках одного хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Украине, несмотря на непогоду в виде дождя, массово горят засеянные поля, на которых как раз пришло время сбора урожая. На Николаевщине произошел пожар на полях с пшеничными посевами. Инцидент случился на сельскохозяйственном поле на территории Баштанской городской территориальной общины. Там выгорело почти пять гектаров пшеницы на корню.

Также ранее Главред писал, что аномальные погодные явления по всему миру ставят под угрозу сбор урожая сельскохозяйственных культур. Опасная ситуация может спровоцировать рост цен на продовольствие, которые уже близки к максимальным за десятилетие.

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