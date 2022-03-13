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Украинские селяне украли у оккупантов снаряд и отвезли на велосипеде украинским танкистам

13 марта 2022, 06:18

К примеру, в одном из украинских сел двое парней украли у оккупантов боеприпас. Крестьяне прикрепили его к багажнику велосипеда.

Снаряд
Снаряд / скриншот из видео

Мирные украинцы продолжают изо всех сил оказывать помощь Вооруженным силам Украины в борьбе с российскими оккупантами. Помимо регулярного угона бронетехники они занимаются также похищением снарядов у противника.

К примеру, в одном из украинских сел двое парней украли у оккупантов боеприпас. Крестьяне прикрепили его к багажнику велосипеда. И сняли на видео как они везут снаряд украинским воинам-танкистам.

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Напомним, ранее украинцы угнали у российских военных укомплектованный БТР. На кадрах, которые попали в интернет, видно, как БТР двигается по полю. На фоне можно увидеть только ноги гражданских. Машина не пуста – в ней есть значительный боекомплект.

До того украинцы на Харьковщине угнали у оккупантов танк. В подписи к ролику авторы изощренно поиздевались над оккупантами, отметив, что "российский танк за нарушение был отправлен на штрафстоянку".

Автор: Егор Бунин
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российское вторжение новости Украины
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