Украину накрыла новая кибератака: хакеры рассылают вирусы с серверов судов

В Украине новая волна кибератак / Reuters

В Украине новые массированные кибератаки. Хакеры вмешиваются в работу ресурсов органов государственной власти.

Теперь с официальных адресов судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Специалисты ЦСКИБ подчеркнули, что в результате кибератаки по ссылкам в письме загружается вредоносное программное обеспечение (вирус).

Отмечается, что проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти.

"Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают значительно больше доверия. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не стоит исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер", - рассказали эксперты.

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Они пояснили, что свежие изменения в кодексы, проголосованные Верховной Радой, только усиливают роль электронной почты как официального средства коммуникации в судебном процессе.

Поэтому подобный вектор атак будет развиваться и в дальнейшем", - добавили в ЦСКИБ.

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Мощная кибератака на госсайты

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт Дия.

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследует инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

В СБУ заявили, что расследуют причастность спецслужб РФ к кибератаке.

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