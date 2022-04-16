Украины и Россия могут подписать два документа: Зеленский раскрыл подробности

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров Украины и России из-за войны могут быть подписаны два документа. Один из них будет по гарантиям безопасности для Украины.

"РФ хотела бы видеть один договор, куда бы все вошло, но не все страны готовы сидеть с россиянами за одним столом после Бучи, Бородянки" - заявил президент.

По словам Зеленского, в итоге могут появиться два документа: один по гарантиям безопасности для Украины, второй - непосредственно соглашение между Украиной и РФ.

Гарантии безопасности

"Сейчас ни одна страна не формализовала свою готовность выступить гарантом безопасности Украины, взяв на себя соответствующие обязательства", - заявил президент.

В то же время есть страны, которые "демонстрируют такую готовность", среди них:

США;

Британия;

Турция;

Италия;

Польша;

Евросоюз в целом;

Франция;

Германия.

Зеленский добавил, что больше конкретики станет известно уже через 7-10 дней.

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Переговоры Украины и России

29 марта состоялись переговоры России и Украины в Стамбуле.

Там обсуждались конкретные предложения и мире в Украине и гарантии безопасности.

Член украинской делегации Андрей Чалый назвал условие для нейтралитета Украины.

В частности, Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.

Как сообщал Главред, в этом же интервью советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры делегаций Украины и России о завершении войны идут постоянно. После того как стало известно о зверствах российских оккупантов в Буче, есть некоторое изменение переговорного фона.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова стать одним из гарантов безопасности Украины после окончания войны с Россией.

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