Укрзализныця экстренно меняет маршрут одного из поездов: в чем причина

Укрзализныця меняет маршрут следования поезда / Facebook/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця экстренно меняет маршрут пассажирского поезда №118, который следует из Черновцов в Киев из-за обвала грунта.

В районе карстовых пещер на перегоне Новоселица-Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне. Ремонтные работы уже стартовали, однако они продляться не меньше 10 часов, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Именно поэтому пришлось изменить маршрут поезда №118 Черновцы - Киев. Его запустили из Черновцов в 19:46 через станции Залещики и Тернополь.

Кроме того, придется исключить некоторые остановки поезда. Поезд не будет останавливаться на станциях:

Новоселица,

Ларга,

Каменец-Подольский,

Дунаевцы,

Гречаны.

Пассажиров, которые планировали покинуть поезд на этих станциях просят не волноваться.

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"Пассажиров из этих станций (а их у нас 154) просим не волноваться, за вами уже выехали 3 вагона, которые доставят вас в Хмельницкий, куда с задержкой ориентировочно на 1:00 прибудет объездным маршрутом поезд №118", - говорится в сообщении Укрзализныци.

Напомним, ранее компания влипла в скандал с окном пассажирского вагона - стекло вместе с рамой выпало в коридоре одного из вагонов.

Также ранее Укрзализныця угодила в скандал из-за потопа прямо в вагоне. Во время движения поезда Укрзализныци №26 сообщением Рахов – Одесса в одном из плацкартных вагонов произошел прорыв трубы, в результате чего салон оказался залит водой.