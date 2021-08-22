Ультиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с Меркель

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Канцлер Германии Ангела Меркель приедет на встречу с президентом Владимиром Зеленским с неким тайным посланием от Владимира Путина украинскому лидеру, заявил российский политик Леонид Гозман.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, не исключено, что это будет ультиматум.

"В общем, какую-то информацию она привезет. Это в любом случае полезно. Потому что необязательно же принимать ультиматум, если это будет именно он. Но знать, чего от тебя хотят противники, надо, полезно", - сказал российский политик.

Он убежден в том, что ситуацию на Донбассе очень трудно решить.

"Если проблема Крыма требует каких-то гигантских усилий и точно не будет решена, пока Путин в Кремле, то проблему Донбасса решить возможно", - говорит российские политик.

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По его словам, препятствие в том, что руководители России не хотят урегулирования на Донбассе.

"Мир в Украине, окончание войны, контроль Украины над границей, реинтеграция Донецка и Луганска – это важно и нужно для Украины. Но кто сказал, что именно этого хочет Путин? Он не хочет большой войны, потому что большая война – это гибель его же солдат, что не приветствуется общественным мнением в России. Но чтобы у вас тлело все время, чтобы была такая заноза, которая периодически воспаляется – думаю, для Путина это оптимальная ситуация. И поэтому не удается решить эту проблему. Не потому что сложно, а потому что не хотят", - добавил Гозман.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

По его словам, он не знал, что перед приездом в Киев Меркель встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому надеется, что она приедет "с каким-то видением, с каким-то общим результатом".

При этом Зеленский отметил, что украинская сторона не рассчитывает на подарки.