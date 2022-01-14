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Улыбался и обещал добить: на Черкасчине мужчина на глазах у детей жестоко убил их 24-летнюю мать

14 января 2022, 11:39
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Окровавленная женщина прибежала к родственнице и упала прямо перед ее дверью. Ее последними словами стало имя обидчика. Сиротами остались двое детей.

Мужчина нанес своей экс-сожительнице несколько ударов ножом в живот / Фото fakty.com.ua

В Черкасской области мужчина жестоко убил свою бывшую сожительницу. Он нанес ей удары ножом в живот на глазах у ее двух малолетних детей, младшая из которых – дочь мужчины.

24-летняя Оксана была моложе Николая на 15 лет. После совершенного 39-летний мужчина и не думал бежать со двора. Он улыбался и говорил, что если Оксана выживет, он все равно ее добьет, пишет издание Факти.

Первой о поступке Николая узнала родная тетя Оксаны. Окровавленная женщина прибежала к родственнице, постучала в окно и упала прямо перед ее дверью. Ее последними словами стало имя обидчика. Она сказала, что смертельные удары ей нанес бывший муж.

Женщина скончалась на следующий день на реанимационном столе. По словам врачей, она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии - было повреждено правое легкое, диафрагма. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

В ближайшее время соцслужбы решат, с кем будут проживать дети, оставшиеся без матери.

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К слову, женщина сама воспитывала двоих маленьких детей. Старшему мальчику – пять лет, младшей девочке еще нет и двух.

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39-летний мужчина систематически угрожал Оксане после того, как она выгнала его из дома - он начал пьянствовать и избивал ее еще беременной. Но мужчина не угомонился - однажды он даже поджег дом, где она жила вместе с детьми.

Мужчина уже находился в местах лишения свободы, а по состоянию на декабрь был подсудимым в деле о нанесении телесных повреждений.

Полиция арестовала Николая только после гибели молодой матери. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. За совершенное мужчине грозит не больше десяти лет заключения.

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Как сообщал Главред, 20 июля 2021 года в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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