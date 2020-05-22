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Умер депутат шести созывов Рады Анатолий Матвиенко

22 мая 2020, 11:11

Причину смерти 67-летнего политика не называют

Причина смерти Анатолия Матвиенко не сообщается / УНИАН

В пятницу, 22 мая, стало известно о смерти народного депутата шести созывов Верховной Рады Украины, украинского политика Анатолия Матвиенко. В Раде VIII созыва он был депутатом от Блока Петра Порошенко. О смерти политика сообщил парламентарий от фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий.

"Умер Анатолий Сергеевич Матвиенко. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национально-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него всегда была мечта объединить украинские церкви, видеть Украину сильной и соборной. В прошлом году вместе святили паски в церкви на Аскольдовой могиле", - написал нардеп.

Политик Анатолий Матвиенко шесть раз был депутатом Верховной Рады. В 2004 году он был соратником будущего президента Виктора Ющенко и руководил его избирательным штабом в Харьковской области.

В период с апреля 2005 года по сентябрь 2005 возглавлял правительство Совмина Автономной Республики Крым. С ноября 2005 по май 2006 был заместителем главы секретариата президента Украины Виктора Ющенко. С мая 2006 года по ноябрь 2007 года был депутатом 5-го созыва от блока Наша Украина. В период с ноября 2007 года по декабрь 20012 года – народный депутат 6-го созыва от блока Наша Украина – Народная самооборона.

В Раду VIII созыва был избран по спискам Блока Петра Порошенко.

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