УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Умер известный украинский кобзарь Тарас Силенко: главные факты из биографии

23 июня 2021, 08:18

Кобзарь скончался в Киеве во вторник, узнали журналисты.

Умер Силенко
Умер Тарас Силенко / УНИАН

Известный украинский кобзарь, заслуженный артист Украины Тарас Силенко умер на 49-м году жизни.

Силенко не просто выступал с кобзой, а пытался соответствовать званию кобзарь по жизни – поведением, внешним видом, мировосприятием и передвижением, поделился экс-нардеп и глава художественного объединения Остання барикада Александр Доний в Facebook.

По словам бывшего нардепа, кобзарь был нетипичным деятелем искусств – он не ждал, когда его пригласят на какое-то мероприятие, а звонил сам и говорил, что хотел бы сыграть.

"…И, конечно, пел... Пел вдохновенно и долго…", – добавил Доний.

Умер Силенко во вторник, 22 июня, в Киеве, пишет Википедия.

Кто такой Тарас Силенко – главные факты из биографии

Тарас Силенко родился 29 декабря 1972 года в столице. С 1989 по 1992 год учился в студии при Киевской капелле бандуристов на подготовке актерских кадров.

В 1996-м завершил обучение в Киевском институте культуры. Во время обучения давал концерты и работал в киевском театре Берегиня и в Стритивской высшей педагогической школе кобзарского искусства.

В 1993 году стал лауреатом первой вокальной и специальной премии на Международном конкурсе культур Придунайского региона в румынском городе Джурджу.

Выступал почти во всех украинских областях, давал концерты в за рубежом – в Латвии, Литве, Румынии, Франции, Германии, Австрии, Словакии, Чехии, Польше и в России.

В 2008 году получил звание заслуженный артист Украины. Являлся членом Всеукраинского союза кобзарей.

Кобзарь Александр Доний Тарас Силенко
Сейчас вы просматриваете новость «Умер известный украинский кобзарь Тарас Силенко: главные факты из биографии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Вступление Украины в НАТО: в США раскрыли главную ошибку ЗеленскогоВступление Украины в НАТО: в США раскрыли главную ошибку Зеленского "Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов "Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании"Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании Что позволило СССР победить Германию: факты о Ленд-лизеЧто позволило СССР победить Германию: факты о Ленд-лизе Спустя 30 лет превратится в пустыню: Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмовСпустя 30 лет превратится в пустыню: Украина переходит в зону сверхвысоких температур и катаклизмов

Последние новости

08:30

"Безумные" доходы крымчан

08:19

Число больных COVID-19 снова начало расти: Минздрав озвучил свежую статистику

08:18

Умер известный украинский кобзарь Тарас Силенко: главные факты из биографии

07:45

Когда на смену жаре в Украине придут ливни и грозы: синоптик назвал даты Видео

07:37

Рост тарифов ЖКХ: экс-министр объяснил, к чему готовиться украинцам Видео

Реклама
07:29

В моду на лето 2021 вернулись необыкновенные босоножки-стринги в стиле 90-х Фото Видео

07:11

В Турции трагически  погиб украинец

07:11

Почему идея Зеленского с медосмотрами обречена на провал мнение

06:52

Гороскоп на cегодня 23 июня 2021 всех знаков Зодиака: личные "перевороты" и прибыльные идеи Видео

06:44

Ложь о захвате Крыма и Донбасса: у Зеленского жестко ответили Путину на резкие заявления об Украине Видео

06:37

На берегу моря в Одесской области сошел оползень: людей под завалами искали всю ночь Фото Видео

06:30

Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников Видео

06:02

Врач рассказала, кому категорически нельзя есть малину Видео

05:28

Путин предложил подключить США к "Минску": у Кравчука назвали новый сценарий по Донбассу Видео

05:28

Врач объяснил, почему переболевшие коронавирусом ощущают запах гнили Видео

05:02

Война против Лукашенко: эксперт оценил последствия санкционного удара по Минску Видео

04:35

"Зомби медиа апокалипсиса": продюсер объяснил феномен Моргенштерна Видео

04:22

9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет

04:00

"Как завезли – так и вывезут": Гордон сделал заявление о Крыме и предупредил россиян Видео

03:50

Живот колесом: с какими продуктами нельзя сочетать бананы Видео

Реклама
03:02

Ученые рассказали, есть ли связь между употреблением кофе и продолжительностью жизни Видео

02:18

Есть ли психопатия у фанатов обмена откровенными фото по Сети - ответ психологов Видео

01:51

"Взрывчатка" в крови: медик объяснил, почему возникает постковидный синдром

00:54

Ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья

00:06

На Ровенщине умер избитый сыном пассажирки водитель маршрутки Видео

22 июня, вторник
23:03

"Будет очень хороший результат": у Зеленского объявили о документе по возвращению Крыма Видео

22:56

Серое небо и трудно дышать: до Житомира добралась коварная пылевая буря

22:17

Оккупанты Крыма оценили колоссальный ущерб от наводнения Видео

22:16

"Ситуация угрожающая": в Раде анонсировали заседание СНБО по карантину в Украине Видео

21:33

В Польша разразились смелым обвинением в адрес Путина Видео

21:03

Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе Видео

20:49

Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка

20:21

Ученые смогли побороть коронавирус с помощью "наноловушек" Видео

20:21

Врач объяснила, как правильно и с пользой кушать мясо

19:58

Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии Видео

19:42

Зеленский поедет в Германию на переговоры с Меркель по Донбассу: на Банковой назвали дату Видео

19:40

Пылевая буря в Киеве: выяснились причины и есть ли угроза для жизни Видео

19:20

Кому на Западе мешает украинская коррупция мнение

19:05

Похоронили в день рождения дочери: стали известны детали жуткого убийства медсестры на Тернопольщине

18:59

Выяснилось, могут ли в Украине определять новый опасный штамм COVID Видео

Реклама
18:46

ЧП в Одесской области: в селе Лебедевка сошел оползень, начата операция по поиску людей Видео

18:27

Эксперт поведал, с какими продуктами сочетается творог, а с какими его лучше не есть

18:01

Вырезано сердце и легкие: всплыли жуткие детали замаскированного под пожар убийства на Киевщине Видео

17:59

Летний дождь пришел внезапно: в салоне поезда Львов-Мариуполь выпали осадки Видео

17:49

Данилов привел уникальное доказательство, что Черное море не должно быть "российским озером" Видео

17:21

В Кабмине предупредили о скачке тарифов: украинцы заплатят больше за отопление и горячую воду Видео

17:15

Нарушение властями обязательств перед инвесторами нанесло удар по рынку "зеленой" энергетики – СМИ

17:15

Мэр Федорук победил: Верховный суд вернул Буче под Киевом 890 га

17:04

Порошенко отдыхает в лакшери отеле во время скандала из-за его сделок с Медведчуком — эксперт

16:58

Поражает мозг: ученые объяснили опасность потери обоняния и вкуса при COVID-19 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять