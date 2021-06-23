Умер известный украинский кобзарь Тарас Силенко: главные факты из биографии

Умер Тарас Силенко / УНИАН

Известный украинский кобзарь, заслуженный артист Украины Тарас Силенко умер на 49-м году жизни.

Силенко не просто выступал с кобзой, а пытался соответствовать званию кобзарь по жизни – поведением, внешним видом, мировосприятием и передвижением, поделился экс-нардеп и глава художественного объединения Остання барикада Александр Доний в Facebook.

По словам бывшего нардепа, кобзарь был нетипичным деятелем искусств – он не ждал, когда его пригласят на какое-то мероприятие, а звонил сам и говорил, что хотел бы сыграть.

"…И, конечно, пел... Пел вдохновенно и долго…", – добавил Доний.

Умер Силенко во вторник, 22 июня, в Киеве, пишет Википедия.

Кто такой Тарас Силенко – главные факты из биографии

Тарас Силенко родился 29 декабря 1972 года в столице. С 1989 по 1992 год учился в студии при Киевской капелле бандуристов на подготовке актерских кадров.

В 1996-м завершил обучение в Киевском институте культуры. Во время обучения давал концерты и работал в киевском театре Берегиня и в Стритивской высшей педагогической школе кобзарского искусства.

В 1993 году стал лауреатом первой вокальной и специальной премии на Международном конкурсе культур Придунайского региона в румынском городе Джурджу.

Выступал почти во всех украинских областях, давал концерты в за рубежом – в Латвии, Литве, Румынии, Франции, Германии, Австрии, Словакии, Чехии, Польше и в России.

В 2008 году получил звание заслуженный артист Украины. Являлся членом Всеукраинского союза кобзарей.