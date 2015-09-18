Под Мариуполем высадился "Художественный спецназ", опубликованы фото

На концертах звучали жемчужины украинской музыки и мировой классики.
На концертах звучали жемчужины украинской музыки и мировой классики. Также в этот день артисты выступили для жителей Волновахи на Дне города, который отмечается во вторые выходные сентября. На следующий день состоялся концерт в Угледаре для танкистов Первой отдельной танковой бригады.
Участниками "Художественного спецназа" были: народная артистка Украины, оперная певица, Посол Мира Наталья Шелепницкая; заслуженный работник культуры Украины Дмитрий Ломачук; заслуженные артисты Украины бандуристы Тарас Силенко и Тарас Яницкий, вокально-инструментальный ансамбль "Днепр", певица Анна Солонична, руководитель "Художественного спецназа", Посол Мира, заслуженный работник культуры Украины, председатель ВОО "Поступ жен-мироносиц" Зоя Ружин.
Участники проекта сообщили, что в октябре готовится новый тур "Художественного спецназа", к которому могут присоединиться все желающие артисты. В свою очередь украинские бойцы поблагодарили артистов за их творчество и выразили желание чаще видеть их выступления, которые помогают защитникам Украину.
Напомним, ранее сообщалось, что певец Скрипка и писатель Подервянский поддержали бойцов АТО: дали концерт на Луганщине.
Фото: Александра Удра.