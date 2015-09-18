Под Мариуполем высадился "Художественный спецназ", опубликованы фото

Недавно в зоне АТО состоялись концерты артистов проекта "Художественный спецназ", которые выступили перед бойцами полка "Азов" под Мариуполем и в Волновахе в 14 отдельном мото-пехотном батальоне (бывший батальон "Черкассы").

На концертах звучали жемчужины украинской музыки и мировой классики. Также в этот день артисты выступили для жителей Волновахи на Дне города, который отмечается во вторые выходные сентября. На следующий день состоялся концерт в Угледаре для танкистов Первой отдельной танковой бригады.

Участниками "Художественного спецназа" были: народная артистка Украины, оперная певица, Посол Мира Наталья Шелепницкая; заслуженный работник культуры Украины Дмитрий Ломачук; заслуженные артисты Украины бандуристы Тарас Силенко и Тарас Яницкий, вокально-инструментальный ансамбль "Днепр", певица Анна Солонична, руководитель "Художественного спецназа", Посол Мира, заслуженный работник культуры Украины, председатель ВОО "Поступ жен-мироносиц" Зоя Ружин.

Участники проекта сообщили, что в октябре готовится новый тур "Художественного спецназа", к которому могут присоединиться все желающие артисты. В свою очередь украинские бойцы поблагодарили артистов за их творчество и выразили желание чаще видеть их выступления, которые помогают защитникам Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что певец Скрипка и писатель Подервянский поддержали бойцов АТО: дали концерт на Луганщине.

Фото: Александра Удра.