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Умер первый директор Чернобыльской АЭС

13 октября 2021, 18:20

На работу в ЧАЭС Брюханова назначили в 1970 году.

Виктор Брюханов
Виктор Брюханов / соцсети

13 октября, в возрасте 85 лет скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов.

Как сообщает пресс-служба предприятия, на работу в ЧАЭС Брюханова назначили в 1970 году.

Сначала он возглавлял строительство, но после этого, вплоть до апреля 1986 года, эксплуатацию всей станции. После взрыва его отстранили.

В июле 1988 года Виктора Брюхова приговорили к 10 годам заключения, как и главного инженера Николая Фомина. Уже через пять лет Брюханова досрочно освободили.

26 апреля 2021 года Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы о катастрофе в Чернобыле.

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Среди них и первый доклад Брюханова "наверх" - на нем отметка секретно. Тогда он писал, что ситуация в городе Припять и в районах рядом нормальная, а уровень радиации контролируемый.

Виктор Брюханов участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики.

Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.

viber
Чернобыльская АЭС
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