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Ученые бьют тревогу из-за угрозы нового взрыва на ЧАЭС

12 мая 2021, 20:24
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Украинские ученые пытаются определить, исчезнут ли реакции сами по себе или потребуются чрезвычайные меры вмешательства, чтобы предотвратить еще одну аварию.

Чернобыль, ЧАЭС 08 Припять
В зоне ЧАЭС происходят новые реакции / newsinphoto.ru

В зоне Чернобыльской АЭС ученые зафиксировали новые ядерные реакции - потенциальная опасность исходит из захороненной урановой топливной массы. Специалисты устанавливают, прекратятся ли реакции сами по себе или необходимо предпринять срочные меры, пишет журнал Science.

Как рассказал специалист киевского Института проблем безопасности атомных электростанций Анатолий Дорошенко, датчики фиксируют увеличение числа нейтронов, выходящих из одного недоступного помещения на АЭС, что свидетельствует о реакции ядерного деления.

Эксперты не исключают новую аварию. За это время ученые надеются придумать меры противодействия угрозе.

"Это похоже на тлеющие угли в яме для барбекю", - говорит Нил Хаятт, химик-ядерщик из Университета Шеффилда.

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Устранение недавно разоблаченной угрозы - непростая задача. Уровни радиации в 305/2 не позволяют подойти достаточно близко для установки датчиков. И распылять нитрат гадолиния на ядерные обломки не вариант, так как он закопан под бетоном. Одна из идей состоит в том, чтобы разработать робота, который сможет выдерживать интенсивное излучение достаточно долго, чтобы просверлить отверстия в FCM и вставить баллоны с бором, которые будут функционировать как управляющие стержни и поглощать нейтроны. Тем временем ISPNPP намеревается усилить мониторинг двух других областей, где FCM могут стать критическими.

  • Ранее Главред писал, что укрытие для четвертого энергоблока на ЧАЭС изготовили с использованием металла "Азовстали" в цехах итальянской Cimolai.
  • Для проекта изготовили 10 тыс. труб и было использовано 30 тысяч тонн металлоконструкций на мостовых кранах размером с "Боинги".
  • Почти половина украинцев не знают, когда произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС - такие результаты показал опрос, проведенный КМИС 13-15 апреля этого года.
  • Назвать точную дату смогли 52% опрошенных. 17,5% респондентов смогли вспомнить год, но не дату. Другую дату назвало 15,5% опрошенных, а еще 17,1% затруднились с ответом.
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