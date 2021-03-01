Анатолий Зленко умер / УНИАН

Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко. Об этом сообщил бывший посол Украины в ЕС Константин Елисеев.

О смерти бывшего министра иностранных дел Украины стало известно в понедельник, 1 марта.

Ему было 82 года.

Родился 2 июня 1938 г. в пгт Ставище Киевской области.

Образование высшее, в 1959 г. окончил Киевский горный техникум, в 1967 г. – Киевский университет им. Т.Шевченко.

Был женат. Вместе с женой Людмилой Петровной вырастил двух дочерей.

Анатолий Зленко - что о нем известно:

На дипломатической работе с 1967 г. С 1967 г. — атташе, второй секретарь отдела международных организаций МИД УССР.

1973—1979 гг. — сотрудник секретариата ЮНЕСКО в Париже.

1979 — Советник отдела международных организаций МИД УССР.

1979—1983 гг. — ответственный секретарь Комисси УССР по делам ЮНЕСКО.

1983—1987 гг. — постоянный представитель УССР при ЮНЕСКО.

1989—1990 гг. — первый заместитель Министра иностранных дел Украины.

1990—1994 гг. — Министр иностранных дел Украины.

В 1994—1997 гг. — постоянный представитель Украины при ООН.

В 1997—2000 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Французской и Португальской Республиках, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО.

С октября 2000 года по 2003 год — Министр иностранных дел Украины (второй раз)

С октября 2003 г. — поветник президента Украины по специальным международным вопросам.

2004—2005 гг. — представитель Украины в Комиссии ООН по правам человека

C 13 октября 2006 г. назначен советником премьер-министра Украины Виктора Януковича по специальным международным вопросам.

С лета 2006 года заместитель председателя гражданско-политического объединения "Украинский форум". С весны 2009 года член совета Гражданского движения "Новая Украина".

С сентября 2010 года вице-президент Киевского славистического университета и директор Института славистики и международных отношений КСУ.

Дипломатический ранг

14 сентября 1990 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол

Награды

Награждён: орденами "За заслуги" III и II степени, двумя орденами "За заслуги" І ст. (2003 г.), Почетной грамотой Президиума ВС УССР.

Владеет английским, испанским, португальским, французским языками. Автор 100 работ по международной тематике.

Увлечения

Увлекаелся живописью, фотографией и игрой в теннис.

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