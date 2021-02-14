Умер посол Украины в Китае Сергей Камышев

Причиной смерти Сергей Камышева называют обширный инфаркт / МИД Украины

Посол Украины в Китайской народной республике Сергей Камышев умер. О смерти украинского дипломата сообщили в Министерстве иностранных дел Украины изданию Зеркало недели. На данный момент причиной смерти Камышева называют обширный инфаркт. Информацию подтвердили в МИД.

Дипломат Сергей Камышев был главой посольства Украины в Пекине в период с 2004 по 2009 год. Глава государства Владимир Зеленский в октябре 2019 года принял решение снова назначить Камышева на данную должность.

В МИД Украины сообщили, что Посол Украины в Китайской народной республике Сергей Камышев умер в возрасте 64 лет.

Дипломатическое ведомство отметило заслуги Камышева в развитии сотрудничества со странами Азии и Ближнего Востока.

"Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, которые, переняв его опыт и знания, сейчас работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом. Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего в связи с этим невосполнимой потерей", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Сергей Камышев – биография