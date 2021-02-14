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Умер посол Украины в Китае Сергей Камышев

14 февраля 2021, 21:39

Дипломат Сергей Камышев возглавлял посольство Украины в КНР с 18 октября 2020 года.

Сергей Камышев
Причиной смерти Сергей Камышева называют обширный инфаркт / МИД Украины

Посол Украины в Китайской народной республике Сергей Камышев умер. О смерти украинского дипломата сообщили в Министерстве иностранных дел Украины изданию Зеркало недели. На данный момент причиной смерти Камышева называют обширный инфаркт. Информацию подтвердили в МИД.

Дипломат Сергей Камышев был главой посольства Украины в Пекине в период с 2004 по 2009 год. Глава государства Владимир Зеленский в октябре 2019 года принял решение снова назначить Камышева на данную должность.

В МИД Украины сообщили, что Посол Украины в Китайской народной республике Сергей Камышев умер в возрасте 64 лет.

Дипломатическое ведомство отметило заслуги Камышева в развитии сотрудничества со странами Азии и Ближнего Востока.

"Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, которые, переняв его опыт и знания, сейчас работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом. Министерство иностранных дел Украины выражает глубокие соболезнования семье и близким умершего в связи с этим невосполнимой потерей", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Сергей Камышев – биография

  • Сергей Камышев родился в Днепропетровске в 1956 году. В период с конца 1970-х годов до начала 1990-х он работал на руководящих должностях на предприятиях угольно-добывающей промышленности Донбасса.
  • В 1993 году он получил второе высшее образование, окончив Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. Уже в 1994 году Камышев работал в Министерстве иностранных дел Украины.
  • Сергей Камышев до начала нулевых годов был сотрудником украинских дипломатических ведомств в Египте, Ливане и Сирии, после этого работал в аппарате украинского МИД.
  • В 2009-2010 годах Камышел был главой Департамента консульской службы.
  • В период с 2010 по 2014 год работал украинском правительстве замминистра Кабминета министров и заместителем главы руководителя Секретариата.
  • В 2019 году, до своего назначения в посольство Украины в Китае, Камышев был советников главы Офиса президента.
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