Умерла Альбина Дерюгина - легенда украинской художественной гимнастики

Альбина Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине.

Альбина Дерюгина скончалась / Фото НОК Украины

На 92-м году жизни умерла легендарная украинская гимнастка, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина.

"С грустью сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной", - говорится в сообщении НОК Украины.

Альбина Дерюгина считается основоположницей художественной гимнастики в Украине.

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За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, приумножая спортивную славу Украины". Воспитанницы Дерюгиной известны во всем мире.

В НОК отмечают, что школа Дерюгиной заложила прочный фундамент и позволяет выводить на пьедестал почета новые таланты Украины.

На смерть Дерюгиной отреагировала украинская гимнастка Анна Ризатдинова.

"Огромная потеря. Великая Альбина Николаевна, такой, как вы, не было и не будет!" - написала она в Instagram.

Как сообщал Главред, украинский композитор, мультиинструменталист, режиссер, поэт и специалист по акустическим и визуальным технологиям Сергей Круценко скончался в 55 лет.

Напомним, в кровавой борьбе за свободу и независимость Украины погиб чемпион Европы по боксу среди молодежи Максим Галиничев. Жизнь защитника оборвалась 10 марта в боях в городе Червонопоповка в Луганской области.

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