"Получила самые тяжелые ранения": от российской ракеты умерла спикер ГСЧС Евгения Дудка

Евгения вместе с мужем Игорем и другими спасателями попали под повторный российский ракетный удар по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года.

Евгения Дудка / ГСЧС

Умерла спикер Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Евгения Дудка.

Евгения пострадала от российского ракетного удара по аэропорту в Днепре. Как рассказал муж и спасатель спасатель Игорь Гетало, она 11 месяцев боролась за жизнь в Украине и Германии.

"11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости меня, что не смог тебя спасти", — написал он на своей странице в Instagram.

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Евгения вместе с мужем Игорем и другими спасателями попали под повторный российский ракетный удар по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года.

Спикер ГСЧС получила самые тяжелые ранения.

Сначала Евгению спасали врачи в Днепре, затем ее доставили в клинику "Шарите" в Германии. В феврале 2023 года она вернулась в Украину, потому что была недовольна лечением за границей.

Сильнейший ракетный удар по Днепру

14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. По официальным данным, в результате вражеской атаки погибло 45 человек, среди них шестеро детей.

Недавно в британской разведке сообщили, что Россия нанесла удар по жилому дому в Днепре противокорабельной ракетой Х-22. Эти ракеты непригодны для нанесения высокоточных ударов. Они уже вызвали массовые жертвы среди гражданского населения Украины во время предыдущих ракетных ударов. При этом Россия ошибочно обвинила Украину в попадании в здание украинской ракеты ПВО.

Между тем пропагандисты в РФ, не стесняясь, цинично радуются жестоким убийствам гражданских в Украине, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к теракту в Днепре РФ якобы не имеет отношения.

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