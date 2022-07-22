Уничтожен отряд оккупантов, который пошел на прорыв обороны ВСУ

Уничтожение оккупантов РФ / Скриншот

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили группу российских оккупантов, готовившихся атаковать позиции украинских защитников.

Кадры уничтожения российского подразделения опубликовано в Facebook бригады.

Отметим, что результативные действия украинских защитников по уничтожению оккупантов были зафиксированы с беспилотника.

"Хотим показать вам совместную работу 108 Отдельного горно-штурмового батальона и 109 Отдельного горно-штурмового батальона, которые остановили врага при попытке прорвать нашу оборону", - говорится в сообщении к видео.

Напомним, ранее сообщалось. что ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров. Защитники Украины разнесли российскую гаубицу Мста-Б, две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С, беспилотный летательный аппарат Элерон.

За неделю из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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