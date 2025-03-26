Уничтожение армейской авиации россиян: эксперт раскрыл главную проблему РФ

Важно:
- РФ неспособна самостоятельно изготавливать военную авиационную технику
- Армейская авиация РФ остро зависима от западных комплектующих
Без кооперации с Западом и Китаем страна-агрессор РФ неспособна самостоятельно изготавливать военную авиационную технику, в частности – вертолеты, заявил эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце.
"Если говорить о системном уничтожении вражеских вертолетов, речь может идти о двух составляющих. Это изменение тактики врага по ее применению, в том числе армейской - в виде вертолетов, что повышает риски их уничтожения. Вторая важная составляющая - адаптация, изменение стратегии украинских Сил обороны по уничтожению такой техники", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
Эксперт пояснил, что, как практика показывает, оба варианта, которые привели к потере вражеской авиации, на самом деле являются достаточно хорошими.
По его словам, большинство армейской авиации РФ, в частности вертолеты типа Ка-50, Ка-52 и т.д., "остро зависимы" от западных комплектующих - чипов, систем управления, бортовых электронных систем, которые невозможно изготавливать исключительно российскими силами.
"Ранее план по изготовлению заявлялся до 40 самолетов в год, но мы видим, что с 2022 года фактически объемы выпуска самолетов сокращались. В первый год войны это было около 20 единиц, за 2024 год, по разным оценкам, враг мог изготовить от 12 до 16 единиц. Если говорить о вертолетах, армейской авиации, то более детальных данных об объемах производства нет. Но, скорее всего, объемы будут аналогичны с изготовлением самолетов", - добавил Долинце.
Как сообщал ранее Главред, вертолеты РФ взорвали кассетными HIMARS. За 37 месяцев боев россияне потеряли около 120 вертолетов - более трех в месяц.
Ранее сообщалось о том, что авиабаза, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование.
Как сообщалось ранее, украинские защитники атаковали аэродром Энгельс-2 и, согласно спутниковым снимкам, там были повреждены склады боеприпасов. На месте некоторых зданий образовались воронки.
Другие новости:
- "Трамп начинает сердиться": в The Telegraph выяснили детали мирных переговоров
- Украинские военные уничтожили 4 вертолета РФ в Белгородской области
- Сама зашла: новые детали в деле украинской модели, которую нашли в ОАЭ
Кто такой Богдан Долинце?
Богдан Долинце - авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора. Руководитель Института менеджмента и стратегий. В 2016 работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины. В 2014-2016 работал главным редактором Авиационного портала "Авиабиз", пишет "Укринформ".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред