Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уничтожение армейской авиации россиян: эксперт раскрыл главную проблему РФ

Алексей Тесля
26 марта 2025, 03:30
61
Большинство армейской авиации РФ, в частности вертолеты типа Ка-50, Ка-52 и т.д., "остро зависимы" от западных комплектующих.
вертолеты
/ Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Важно:

  • РФ неспособна самостоятельно изготавливать военную авиационную технику
  • Армейская авиация РФ остро зависима от западных комплектующих

Без кооперации с Западом и Китаем страна-агрессор РФ неспособна самостоятельно изготавливать военную авиационную технику, в частности – вертолеты, заявил эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце.

"Если говорить о системном уничтожении вражеских вертолетов, речь может идти о двух составляющих. Это изменение тактики врага по ее применению, в том числе армейской - в виде вертолетов, что повышает риски их уничтожения. Вторая важная составляющая - адаптация, изменение стратегии украинских Сил обороны по уничтожению такой техники", - подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

видео дня

Эксперт пояснил, что, как практика показывает, оба варианта, которые привели к потере вражеской авиации, на самом деле являются достаточно хорошими.

По его словам, большинство армейской авиации РФ, в частности вертолеты типа Ка-50, Ка-52 и т.д., "остро зависимы" от западных комплектующих - чипов, систем управления, бортовых электронных систем, которые невозможно изготавливать исключительно российскими силами.

"Ранее план по изготовлению заявлялся до 40 самолетов в год, но мы видим, что с 2022 года фактически объемы выпуска самолетов сокращались. В первый год войны это было около 20 единиц, за 2024 год, по разным оценкам, враг мог изготовить от 12 до 16 единиц. Если говорить о вертолетах, армейской авиации, то более детальных данных об объемах производства нет. Но, скорее всего, объемы будут аналогичны с изготовлением самолетов", - добавил Долинце.

Как сообщал ранее Главред, вертолеты РФ взорвали кассетными HIMARS. За 37 месяцев боев россияне потеряли около 120 вертолетов - более трех в месяц.

Ранее сообщалось о том, что авиабаза, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование.

Как сообщалось ранее, украинские защитники атаковали аэродром Энгельс-2 и, согласно спутниковым снимкам, там были повреждены склады боеприпасов. На месте некоторых зданий образовались воронки.

Другие новости:

Кто такой Богдан Долинце?

Богдан Долинце - авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора. Руководитель Института менеджмента и стратегий. В 2016 работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины. В 2014-2016 работал главным редактором Авиационного портала "Авиабиз", пишет "Укринформ".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Военный вертолет война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

00:57Украина
Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

00:00Экономика
Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

23:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

Украину накроют заморозки: какой будет погода на Пасху 2025

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правило

Непростая IQ-задача: за 5 секунд найдите из 13-ти птиц особенную

Непростая IQ-задача: за 5 секунд найдите из 13-ти птиц особенную

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Гороскоп на завтра 26 марта: Водолеям - веселье, Весам - необычайный день

Последние новости

04:00

Штраф 270 тысяч гривен: где водителей могут наказать за неисправный кондиционер

03:30

Уничтожение армейской авиации россиян: эксперт раскрыл главную проблему РФ

03:03

Креститься руками недостаточно - священник раскрыл, что на самом деле говорит БиблияВидео

02:31

Без лишней химии: как подобрать лучшие удобрения для огорода

02:26

Подруга плейбоя Ди Каприо призналась, что ее раздражает в романе с Лео

Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в УкраинеПогода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине
01:58

Кто должен проехать перекресток первым: тест ПДД, который разгадают далеко не все

01:32

Не все так очевидно: адвокат ответил, будут ли штрафовать за благодарность "аварийкой"

01:30

Что принц Уильям говорил на ушко Кейт Миддлтон в день их свадьбы - детали

00:57

Удастся ли закончить войну до 20 апреля 2025 года: ИИ дал неожиданный прогноз

Реклама
00:22

Зачем опытные водители возят карандаш в бардачке: секретный лайфхак

00:17

"Правда более банальна": Аффлек впервые прямо высказался про развод с Лопес

00:12

Не просто наклейка: эксперты объяснили, зачем нужны черные точки на лобовом стекле

00:00

Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

25 марта, вторник
23:01

Кривой Рог под массированной атакой БпЛА: прогремело не менее 15 взрывов

22:54

"Это меня просто бесит": Могилевская сделала признание про брак, флирт и измены

22:46

"Такая цена": Зеленский высказался о сценариях окончания войны

22:24

РФ выдвинула условия по одному из пунктов прекращения огня: как ответил Трамп

22:01

"Красотка": что известно о женитьбе путиниста Лепса на 19-летней студентке

22:01

"Сдержать РФ - задача со звездочкой": DeepState раскрыли правду о Сумщине

22:00

Результаты переговоров в Эр-Рияде и перемирие: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:50

РФ цинично присвоила себе Запорожскую АЭС и назвала "российским ядерным объектом"

21:28

Как понять, что пробег авто скручен: поможет лишь одна деталь в салоне

21:27

Неревнивая 19-летняя невеста Лепса отказалась планировать с ним детей

21:23

Переломный момент: для каких знаков зодиака весна 2025 года станет судьбоносной

21:03

Удивит гурманов: Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить плавленый сыр домаВидео

20:39

Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

20:35

Что будет, если тревоги и активность РФ в море продлятся - заявление Зеленского

20:25

Где хранить домашнюю консервацию - лучшие места в квартире

20:25

Средство из 3 ингредиентов очистит окна за считанные минуты: как его приготовить дома

20:12

Что делать, чтобы бананы не становились коричневыми: интересный лайфхак

20:06

Тест на внимательность: только эксперт шоу-биза узнает артисток по карим глазам

19:52

РФ создала 15 сценариев войн до 2045 года: в ГУР раскрыли планы Кремля

19:43

Украину накроют дожди, а потом заморозки: синоптики удивили прогнозом

19:39

Путин может ударить ядеркой по Украине: в разведке США выступили с предупреждением

19:13

Успешные люди живут по 5 правилам: как заработать первый миллион

19:10

Ситуация осложнена: DeepState сообщили о продвижении врага на Запорожье

19:10

Новые требования США и РФ в переговорах с Украиноймнение

18:54

Обсуждался ли вопрос территорий в Эр-Рияде - ответ Зеленского

18:53

Вербное воскресенье 2025: когда празднуем и что категорически нельзя делать

18:53

РФ "продвинула" на переговорах 2 вопроса, которые выгоднее ей, чем Украине - эксперт

Реклама
18:34

Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

18:21

Как сажать морковь без прореживания - хитрые способы для хорошего урожая

18:01

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках Санты и оленя за 11 секунд

17:59

Возобновление авиасообщения в Украине: одна из компаний вышла с заявлением

17:50

Закуска, которую разметали со стола в СССР: рецепт давно забытого блюда

17:47

Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

17:43

Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

17:32

Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ

17:20

Экс-директор РАЭС Павлишин приобрел себе во время войны новый Mercedes-Benz S класса

17:08

В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять