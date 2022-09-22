Уничтоженный ВСУ подполковник РФ – пилот Аллигатора, оказался звездой роспропаганды

Уничтожен подполковник РФ Александр Аксенов / @Shtirlitz53

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили подполковника российской оккупационной армии - вертолетчика Александра Аксенова.

Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Twitter. Вертолет Ка-52 рашиста был уничтожен под Волновахой в Донецкой области.

"Подполковник Аксенов Александр успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении. Слава нации, смерть врагам!" – написал "Штирлиц".

Вместе с подполковником РФ был также уничтожен штурман по имени Славик, уточнил ведущий эксперт ОО "Центр военно-политических расследований" Алексей Копытько.

По его словам, оба оккупанта находились в вертолете Ка-52 ("Аллигатор"), сбитом украинскими воинами под Волновахой .

Добавим, что Аксенов оказался настоящей "звездой" росСМИ. С ним делали интервью и снимали сюжеты пропагандисты.

/ Facebook/aleksey.kopytko

"Украинские военные в ужасе покидают позиции, как только услышали гул "Аллигаторов", - хвастливо заявлял уничтоженный офицер-рашист.

/ Facebook/aleksey.kopytko

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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