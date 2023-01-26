Уничтожено 47 крылатых ракет: Залужный сообщил детали удара РФ по Украине

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы.

Залужный, ВСУ / Офис президента, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил детали сегодняшнего массированного ракетного удара по территории Украины.

По его словам, противник осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей с акватории Черного моря.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей", - сообщил Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ напомним, что цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "шахеда". Все 24 вражеские воздушные цели были уничтожены.

Также сообщалось, что Россия утром в четверг, 26 января, массово ударила по Украине ракетами. В Винницкой и Одесской областях были попадания. Также "прилет" зафиксировали в Днепровском районе Киева.

Председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области был "прилет", обошлось без пострадавших.

В Одессе в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры, заявил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

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