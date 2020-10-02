Урезание субсидий и больше денег силовикам: Зеленский подписал новый закон

Зеленский поддержал сокращение субсидий до конца года / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее принятый Верховной Радой закон под №3391 о внесении изменений в государственный бюджет страны на 2020 год. Глава государства дал зеленый свет на сокращение субсидий для населения и увеличение расходов на правоохранительные органы.

Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады Украины.

Принятый Радой документ был подписан президентом Владимиром Зеленским в четверг, 1 октября.

Одобренные гарантом изменения в госбюджет предусматривают сокращение финансовых расходов Минсоцполитики на денежное обеспечений субсидий для оплаты услуг ЖКХ на 2,16 миллиардов гривен до конца текущего года.

При этом государство увеличивает расходную часть на обеспечение нужд министерства внутренних дел, компании Укравтодор, министерства юстиции, Госбюро расследований и местных государственных администраций в регионах.

Планируется, что доходная часть бюджета составит до 979, 547 миллиардов гривен. Расходная часть – 1, 270 триллионов гривен.

Доходную часть государственного бюджета планируют обеспечить неналоговыми поступлениями в казну.Читайте такжеВ Украине опять меняют систему выплаты субсидий: кто получит деньги и как