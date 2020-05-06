"Думал, мы единый народ": Усик и Ломаченко снялись в православном фильме о дружбе с россиянами

Василий Ломаченко и Александр Усик / instagram.com/usykaa

Известные украинские боксеры-чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме, созданном РПЦ и представителями бывшей УПЦ МП в Украине.

Спортсмены на камеру рассказали о своей дружбе с россиянами и подтвердили тезис кремлевской пропаганды, по поводу того, что "украинцы и россияне – единый народ".

Фильм получил название "Здравствуй, брат! Христос воскрес" и был снят сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры.

Читайте также"Мы везде чужаки": Усик признался, почему остался в УкраинеКроме Усика и Ломаченко в ленте снялись и российские спортсмены – боксер Александр Трубников и боец ​​рукопашного стиля Алексей Назаров. Есть в фильме и различные священнослужители, в частности – митрополит бывшей УПЦ МП Онуфрий.

Ломаченко на камеру рассказал - у него были и есть не только много соперников, но и друзей и родственников в России.

"Я просто не могу перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это, честно говоря, не укладывается в моей голове". По сути, мы есть один народ. Для меня с детства не было понятия "Россия", "Украина", "Беларусь". Для меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, что есть какая-то грань. Я все время думал, что мы единый народ,– заявил он.

Усик высказывается в аналогичном ключе и добавил, что не прекратит дружить с россиянами - "только потому, что кто-то делит портфели".

Напомним, ранее Александр Усик в эфире В гостях у Гордона озвучил главное условие своего похода в политику - наличие рядом людей, которым он будет доверять. При этом боксер подтвердил, что ему не раз предлагали за денежное вознаграждение поддержать ту или иную политическую силу.