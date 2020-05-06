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"Думал, мы единый народ": Усик и Ломаченко снялись в православном фильме о дружбе с россиянами

6 мая 2020, 12:43

Украинские боксеры-чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в фильме, прямо следующем в русле кремлевской пропаганды.

Усик,Ломаченко
Василий Ломаченко и Александр Усик / instagram.com/usykaa

Известные украинские боксеры-чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме, созданном РПЦ и представителями бывшей УПЦ МП в Украине.

Спортсмены на камеру рассказали о своей дружбе с россиянами и подтвердили тезис кремлевской пропаганды, по поводу того, что "украинцы и россияне – единый народ".

Фильм получил название "Здравствуй, брат! Христос воскрес" и был снят сотрудниками российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь и Киево-Печерской Лавры.

Читайте также"Мы везде чужаки": Усик признался, почему остался в УкраинеКроме Усика и Ломаченко в ленте снялись и российские спортсмены – боксер Александр Трубников и боец ​​рукопашного стиля Алексей Назаров. Есть в фильме и различные священнослужители, в частности – митрополит бывшей УПЦ МП Онуфрий.

Ломаченко на камеру рассказал - у него были и есть не только много соперников, но и друзей и родственников в России.

"Я просто не могу перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это, честно говоря, не укладывается в моей голове". По сути, мы есть один народ. Для меня с детства не было понятия "Россия", "Украина", "Беларусь". Для меня не было понятия, что это другие люди, или другая страна, что есть какая-то грань. Я все время думал, что мы единый народ,– заявил он.

Усик высказывается в аналогичном ключе и добавил, что не прекратит дружить с россиянами - "только потому, что кто-то делит портфели".

Напомним, ранее Александр Усик в эфире В гостях у Гордона озвучил главное условие своего похода в политику - наличие рядом людей, которым он будет доверять. При этом боксер подтвердил, что ему не раз предлагали за денежное вознаграждение поддержать ту или иную политическую силу.

новости Украины УПЦ МП Александр Усик Василий Ломаченко Киево-Печерская лавра
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