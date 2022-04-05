Ужасы войны в Украине: мать написала послание на спине 3-летней дочери, фото всколыхнуло весь мир

Катя Осадчая и Алеся Бацман отреагировали на фото девочки, на спине которой мама написала ее данные / Фото Reuters, Instagram

В Сети появилась фотография маленькой девочки Веры, которая шокирует не меньше, а может быть даже и больше, чем все зверства, которые творят российские захватчики на территории Украины.

На спине трехлетнего ребенка написаны имя и фамилия, дата рождения и номера телефонов, по которым можно связаться с родственниками малышки, ведь мама не знает, что с ней будет завтра - выживет она или погибнет и сможет ли кто-то позаботиться о ее дочери.

Девочка Вера, на спине которой мама написала номера телефонов родственников / Фото instagram.com

"Понимаете, почему на маленькой голой спине этой маленькой девочки надписи шариковой ручкой? Потому что 21 век. Потому что Россия напала на Украину. Потому что русские фашисты на глазах у всего мира убивают, насилуют и пытают украинских женщин, детей и стариков. Именно поэтому украинская мама написала на спине своей крошки ее имя и телефоны. Эту маму могут убить в любой момент", - написала украинская журналистка Алеся Бацман.

Не менее эмоционально фото маленькой девочки Веры прокомментировала и украинская телеведущая Катя Осадчая.

"Ужасы войны… Мы почти не плачем, мы не имеем права показывать детям, что что-то не так, но они все понимают, по-своему, но понимают… Я читаю рассказы детей о войне и плачу тайком, чтобы сыновья не видели. На фото девочка Вера, мама Веры написала на ее спине контакты и имя, на случай, если мама не выживет. Боже, как нам пережить все это", - написала Осадчая в Instagram.

Как сообщал Главред, в марте мир потрясли кадры с 5-летним мальчиком из Украины на границе с Польшей. Ребенок был сам, у него была лишь игрушка и шоколадка. Он плакал, но решительно шел вперед.

Ранее стало известно, что 11-летний украинец самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию. У него были лишь документы и номер телефона на руке.

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