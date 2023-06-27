Уже третий раз за месяц: в оккупированном Крыму поврежден железнодорожный путь

Неизвестные повредили железнодорожную дорогу, соединяющую Джанкой и Керчь. О причинах оккупанты не сообщают.

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Повреждена железная дорога, соединяющая Джанкой и Керчь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

В Кировском районе Крыма повреждена железная дорога, соединяющая Джанкой и Керчь. Задерживается движение четырех поездов. Уже как минимум в третий раз за месяц стало известно о повреждении железной дороги на захваченном РФ полуострове.

О повреждении железнодорожных путей сообщил в Telegram гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Он пообещал устранить повреждения в срок "от 4 до 8 часов".

"В Кировском районе повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов", – написал гауляйтер Крыма.

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В оккупационном "министерстве транспорта" заявили, что из-за повреждений железнодорожного полотна задерживаются два поезда дальнего следования и два местных. Пассажиров перевозят по мультимодальной схеме (с использованием двух и более видов транспорта) в двух направлениях: от станции Владиславовка до пгт Ленино и обратно.

О причинах повреждения железной дороги оккупанты не сообщают.

Как сообщал Главред, в ночь на 21 июня во временно оккупированном Крыму было неспокойно. В Феодосии прогремел взрыв на железной дороге - партизаны повредили железнодорожное полотно.

"Бавовна" в Чонгаре

В ночь на 22 июня были нанесены удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область и Крым. Движение по ним было остановлено.

Представители оккупационных "властей" заявляли, что для атаки по мостам использовались ракеты Storm Shadow.

Представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские защитники прежде всего пытаются разрушить логистические маршруты россиян, а не инфраструктуру собственной страны.

"Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что не позволит потом в таком состоянии врагу бить по нам. Сейчас логистика будет подорвана, возможности ее пополнять будут минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное состояние врага, но и на физическое и материальное", - сказала она.

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