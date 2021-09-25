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Уже в октябре: эпидемиолог предупредила о "коронавирусной катастрофе" в Украине

25 сентября 2021, 16:42

Медик не исключает, что мест в больницах для больных будет не хватать.

коронавирус, больница
Прогноз медика далеко не радужный / Фото Reuters

В Украине уже сейчас есть признаки того, что в октябре будет рост заболеваемости и никаких намеков на спад эпидемии. С таким заявлением выступила врач-эпидемиолог, завкафедры эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко.

Сценарий, когда в октябре мы сможем преодолеть пик заболеваемости коронавирусом, а дальше заражаемость пойдет на спад, — неоправданно оптимистичный, заявила медик в эфире "Украина 24".

"Если все останется так, как сейчас, — количество вакцинированных не будет увеличиваться, не будет никаких дополнительных ограничительных мер, люди по-прежнему не будут носить маски — то у нас будет не пик, а будет дальнейший рост", — считает врач-эпидемиолог.

Чумаченко также не исключает того, что мест в больницах для больных будет не хватать.

Читайте такжеЧетыре области оказались в "оранжевой" зоне на сайте МОЗ: еще четыре и Киев на подходе"Мы уже сейчас видим, что количество госпитализаций начинает превышать количество выписываемых. Что это значит? Начинают наполняться клиники, они могут переполниться, и (заболевший) человек не сможет получить квалифицированную помощь", — пояснила врач.

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Коронавирус в Украине и мире: ученые ждут конца пандемии

По словам сэра Джона Белла, регионального профессора медицины в Оксфордском университете, уже к весне следующего года COVID-19 может напоминать обычную простуду, поскольку иммунитет растет из-за вакцин и количества переболевших.

А вот гендиректор компании Moderna Стефан Бансель спрогнозировал окончание пандемии коронавируса осенью следующего года. Он считает, что увеличение производства вакцин обеспечит необходимые поставки по всему миру.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус
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