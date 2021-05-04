В Болгарии рассказали о продаже боеприпасов Украине с начала войны на Донбассе

Болгария организовала поставку боеприпасов для ВСУ / УНИАН

Министр обороны Болгарии в 2013 году Тодор Тагарев прокомментировал вопрос поставок вооружения и боеприпасов в Украину после начала российской агрессии.

В комментарии Радио Свобода он не исключил, что в определенный период времени некоторые типы боеприпасов, которые доставляли из Болгарии для украинской армии, были важными для ВСУ.

"Мы можем предположить, что болгарские власти была хорошо осведомлены в этом, ведь у нас очень строгий контроль в том, что касается продажи или покупки вооружения - как в ЕС, так и в ООН", - пояснил бывший болгарский министр обороны.

Он отметил, что болгарские власти не только знали, но и одобряли поставки вооружения в Украину.

"Государству очень легко отследить всю картину, если есть сомнения в соглашении. К примеру, мы союзники с Чехией и всегда можем попросить информацию для лучшего понимания того, что происходит", - говорит Тагарев.

Издание добавляет, что по данным источника в таможенной службе, в 2015-м году через таможню в Украине прошло 165 тысяч 30 мм боеприпасов, 200 тысяч различных выстрелов для подствольных гранатометов, артснаряды и реактивные гранаты.

В то же время в 2020 году в Украину из Болгарии зашло не менее 70 тысяч ВОГов, 90 тысяч различных патронов (как для снайперских винтовок, так и для пулеметов) и почти 7 тысяч артбоеприпасов калибра 152 мм.

Отравление Емельяна Гебрева:

Болгарская прокуратура обвинила трех сотрудников части 29155 ГРУ РФ в отравлении Гебрева и выдала ордера на их арест.

Было опубликовано соответствющее видео, на котором был запечатлен один из нападавших.

Киллер намазывал предположительно отравляющим веществом дверные ручки автомобилей, принадлежащих Гебреву, его сыну и старшему менеджеру, в гараже недалеко от их офисов в Софии.

Ранее сообщалось о том, что болгарская прокуратура подозревает шестерых граждан России в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 годы на оружейных заводах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева.