УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Болгарии рассказали о продаже боеприпасов Украине с начала войны на Донбассе

4 мая 2021, 00:55
Прослушать новость
Остановить

Болгарские власти одобрили поставки вооружения в Украину.

Болгария поставлял боеприпасы Украине после 2014 года
Болгария организовала поставку боеприпасов для ВСУ / УНИАН

Министр обороны Болгарии в 2013 году Тодор Тагарев прокомментировал вопрос поставок вооружения и боеприпасов в Украину после начала российской агрессии.

В комментарии Радио Свобода он не исключил, что в определенный период времени некоторые типы боеприпасов, которые доставляли из Болгарии для украинской армии, были важными для ВСУ.

"Мы можем предположить, что болгарские власти была хорошо осведомлены в этом, ведь у нас очень строгий контроль в том, что касается продажи или покупки вооружения - как в ЕС, так и в ООН", - пояснил бывший болгарский министр обороны.

Он отметил, что болгарские власти не только знали, но и одобряли поставки вооружения в Украину.

"Государству очень легко отследить всю картину, если есть сомнения в соглашении. К примеру, мы союзники с Чехией и всегда можем попросить информацию для лучшего понимания того, что происходит", - говорит Тагарев.

Издание добавляет, что по данным источника в таможенной службе, в 2015-м году через таможню в Украине прошло 165 тысяч 30 мм боеприпасов, 200 тысяч различных выстрелов для подствольных гранатометов, артснаряды и реактивные гранаты.

В то же время в 2020 году в Украину из Болгарии зашло не менее 70 тысяч ВОГов, 90 тысяч различных патронов (как для снайперских винтовок, так и для пулеметов) и почти 7 тысяч артбоеприпасов калибра 152 мм.

Отравление Емельяна Гебрева:

  • Болгарская прокуратура обвинила трех сотрудников части 29155 ГРУ РФ в отравлении Гебрева и выдала ордера на их арест.
  • Было опубликовано соответствющее видео, на котором был запечатлен один из нападавших.
  • Киллер намазывал предположительно отравляющим веществом дверные ручки автомобилей, принадлежащих Гебреву, его сыну и старшему менеджеру, в гараже недалеко от их офисов в Софии.

Ранее сообщалось о том, что болгарская прокуратура подозревает шестерых граждан России в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 годы на оружейных заводах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева.

новости Украины новости Болгарии
Сейчас вы просматриваете новость «В Болгарии рассказали о продаже боеприпасов Украине с начала войны на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фотоПасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото Пасха 2021: светлые поздравления, шикарные картинки и анимацияПасха 2021: светлые поздравления, шикарные картинки и анимация Врач указал на шесть привычек, которые провоцируют геморройВрач указал на шесть привычек, которые провоцируют геморрой Марш в честь СС Галичина - историческая безграмотность украинцевМарш в честь СС Галичина - историческая безграмотность украинцев Страстная суббота 2021: запреты дня, что нужно успеть сделать до ПасхиСтрастная суббота 2021: запреты дня, что нужно успеть сделать до Пасхи

Последние новости

01:36
Вспышка страсти и новые свободы: что сулит гороскоп на 4 мая 2021
00:55
В Болгарии рассказали о продаже боеприпасов Украине с начала войны на Донбассе Видео
00:18
Астролог предупредил, в какие дни мая грозят опасности для здоровья Видео
03 мая, понедельник
23:56
Ушел из жизни актер из "Весны на Заречной улице" Видео
23:45
В России назвали провальный сценарий встречи Байдена и Путина Видео
Реклама
23:28
Президент Польши ответил на предложение Зеленского по Крыму
23:01
На Черниговщине пьяный иностранец наехал на велосипедисток и скрылся
22:35
Стало известно о новых проблемах Северного потока-2 в Германии Видео
22:26
Выяснилось, сколько придется "отстегнуть" на вакцинацию в 2022 году Видео
22:22
Что за праздник Красная горка: дата, традиции и приметы Видео
22:05
В Украине рухнул мост, который отремонтировали при Порошенко Видео
22:01
Гороскоп на май-2021 для всех знаков: Рака побалует судьба, а Тельцу придется туго Видео
21:50
В ЕС поддержали Зеленского и упрекнули Запад из-за Украины Видео
21:16
Врач пояснил, можно ли вакцинироваться аллергикам и переболевшим COVID Видео
20:53
В Евросоюзе сделали предупреждение Москве из-за санкций России Видео
20:46
Диснейленд попал в скандал из-за шоу с поцелуем Белоснежки
20:44
В Белом доме раскрыли планы Байдена по встрече с Путиным Видео
20:20
Худшие аксессуары для женщин после 40 лет Видео
20:01
После тяжелой болезни скончался известный тренер и футболист
19:30
Скандального рэпера, который ездил в Крым, заметили в киевском ресторане
Реклама
19:09
Зеленский назвал Украину мощной страной и сделал заявление в адрес ЕС Видео
19:05
В Пентагоне раскрыли планы России и предупредили о новых угрозах Видео
18:59
Укрзализныця запускает электрички нового типа Видео
18:20
Десант РФ в степях Украины: генерал ВСУ оценил вероятность удара из Крыма Видео
18:02
Дуда сделал заявление о дорожной карте в НАТО для Украины Видео
17:39
Блогер Ивангай обвинил Дудя в цензуре интервью из-за слов о войне с РФ Видео
16:58
Парламент Армении планово провалил голосование за премьерство Пашиняна
16:45
Киев предупредили о заморозках и пообещали почти +20 Видео
16:22
Ахметова заподозрили в создании новой партии, олигарх ответил Видео
15:50
В ЕС дали "зеленый свет" на въезд туристам: кому откроют двери Видео
15:26
У Лаврова сделали заявление о сценарии для РФ в случае отключения от SWIFT Видео
15:24
В Харькове нашли убитыми молодого мужчину и девушку
15:18
Зеленский назвал себя выходцем из СССР и рассказал, чего ему не хватало Видео
15:13
В Чернигове умерли двое детей, которых мать накормила супом с грибами Видео
14:50
В МИД рассказали, сколько в Украине хотят "сбить" с РФ за оккупацию Видео
14:47
В Германии заявили об опасности нападения России и призвали ЕС к действиям Видео
14:28
Новая поддержка США Украины оказалась под угрозой: СМИ назвали причину Видео
14:15
На встрече Зеленского и Путина кто-то должен "держать свечку" - Климкин Видео
13:55
В Украину вернутся заморозки – синоптик раскрыл детали Видео
13:44
Больных в два раза больше: социологи разбили цифры Минздрава по COVID-19 Видео
Реклама
13:10
Президент Литвы назвал аннексию Крыма нелегальной и пообещал вмешаться Видео
12:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 мая 2021: сложности и подарок судьбы Видео
12:26
В Сети рассказали, куда Порошенко махнул на отдых на майские праздники Видео
12:13
Минздрав обнародовал актуальный список регионов красной зоны карантина Видео
12:05
На Закарпатье агенты РФ устроили провокацию с листовками и прокололись – СМИ
11:54
У Лаврова закатили истерику в ответ на предложение G7 бороться с фейками РФ Видео
11:18
Эксперт объяснил планы властей по повышению прожиточного минимума Видео
11:12
В Украине назвали фиксированный тариф на электроэнергию для населения Видео
10:53
"Так в спину еб*шит": в Сети сообщили о массовой драке подростков в Одессе Видео
10:22
Как Россия неожиданно потеряла влияние в Средней Азии мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять