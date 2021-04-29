София подозревает россиян в организации взрывов на складах с оружием для Украины

Емельян Гебрев / Скриншот

Болгарская прокуратура подозревает шестерых граждан России в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 годы на оружейных заводах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева.

По словам пресс-секретаря главного прокурора республики Сийки Милевой, организаторы преступлений преследовали четкую цель, поэтому у четырех взрывов было одно сходство: все они были направлены на уничтожение продукции, которая должна была вывозиться на Украину и в Грузию, сообщает Болгарское национальное телевидение.

"На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах", — подчеркнула она.

Милева уточнила, что болгарские правоохранители предполагают причастность шестерых граждан России к произошедшим взрывам и попытке покушения на Емельяна Гебрева. По предварительным данным, россияне находились на территории Болгарии в дни, когда произошли вышеупомянутые события.

В свою очередь оружейная компания EMCO, которая принадлежит болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву, прокомментировали сообщение прокуратуры Болгарии о расследовании взрывов на оружейных заводах и складах страны в период с 2011 по 2020 год.

Как сообщает Болгарское национальное радио, в заявлении компании не подтвердили информацию о том, что взорванные боеприпасы предназначались для экспорта.

Также фирма Гебрева опровергла заявление о том, что компания имеет отношение ко взрывам на заводе ВМЗ — Сопот в 2015 году.

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Отравление Гебрева:

Болгарская прокуратура обвинила трех сотрудников части 29155 ГРУ РФ в отравлении Гебрева и выдала ордера на их арест.

Было опубликовано соответствющее видео, на котором был запечатлен один из нападавших.

Киллер намазывал предположительно отравляющим веществом дверные ручки автомобилей, принадлежащих Гебреву, его сыну и старшему менеджеру, в гараже недалеко от их офисов в Софии.

Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:

Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны после заявления о причастности спецслужб РФ к взрывам на складах с вооружением.

В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.

"Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.

Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.

Что произошло в Чехии в 2014 году