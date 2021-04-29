София подозревает россиян в организации взрывов на складах с оружием для Украины

Россияне находились на территории страны в дни, когда произошли взрывы, говорят в болгарской прокуратуре.
Болгарская прокуратура подозревает шестерых граждан России в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 годы на оружейных заводах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева.
По словам пресс-секретаря главного прокурора республики Сийки Милевой, организаторы преступлений преследовали четкую цель, поэтому у четырех взрывов было одно сходство: все они были направлены на уничтожение продукции, которая должна была вывозиться на Украину и в Грузию, сообщает Болгарское национальное телевидение.
"На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах", — подчеркнула она.
Милева уточнила, что болгарские правоохранители предполагают причастность шестерых граждан России к произошедшим взрывам и попытке покушения на Емельяна Гебрева. По предварительным данным, россияне находились на территории Болгарии в дни, когда произошли вышеупомянутые события.
В свою очередь оружейная компания EMCO, которая принадлежит болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву, прокомментировали сообщение прокуратуры Болгарии о расследовании взрывов на оружейных заводах и складах страны в период с 2011 по 2020 год.
Как сообщает Болгарское национальное радио, в заявлении компании не подтвердили информацию о том, что взорванные боеприпасы предназначались для экспорта.
Также фирма Гебрева опровергла заявление о том, что компания имеет отношение ко взрывам на заводе ВМЗ — Сопот в 2015 году.
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Отравление Гебрева:
Болгарская прокуратура обвинила трех сотрудников части 29155 ГРУ РФ в отравлении Гебрева и выдала ордера на их арест.
Было опубликовано соответствющее видео, на котором был запечатлен один из нападавших.
Киллер намазывал предположительно отравляющим веществом дверные ручки автомобилей, принадлежащих Гебреву, его сыну и старшему менеджеру, в гараже недалеко от их офисов в Софии.
Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:
Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны после заявления о причастности спецслужб РФ к взрывам на складах с вооружением.
В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.
"Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.
Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.
Что произошло в Чехии в 2014 году
- 16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.
- На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.
- Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.
- В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.