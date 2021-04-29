УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

София подозревает россиян в организации взрывов на складах с оружием для Украины

29 апреля 2021, 08:35
Прослушать новость
Остановить

Россияне находились на территории страны в дни, когда произошли взрывы, говорят в болгарской прокуратуре.

У Гебрева рассказали о взрывах на складах с оружием
Емельян Гебрев / Скриншот

Болгарская прокуратура подозревает шестерых граждан России в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 годы на оружейных заводах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева.

По словам пресс-секретаря главного прокурора республики Сийки Милевой, организаторы преступлений преследовали четкую цель, поэтому у четырех взрывов было одно сходство: все они были направлены на уничтожение продукции, которая должна была вывозиться на Украину и в Грузию, сообщает Болгарское национальное телевидение.

"На основании данных расследования можно сделать обоснованное предположение о взаимосвязи между взрывами в Болгарии, попытке отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах", — подчеркнула она.

Милева уточнила, что болгарские правоохранители предполагают причастность шестерых граждан России к произошедшим взрывам и попытке покушения на Емельяна Гебрева. По предварительным данным, россияне находились на территории Болгарии в дни, когда произошли вышеупомянутые события.

В свою очередь оружейная компания EMCO, которая принадлежит болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву, прокомментировали сообщение прокуратуры Болгарии о расследовании взрывов на оружейных заводах и складах страны в период с 2011 по 2020 год.

Как сообщает Болгарское национальное радио, в заявлении компании не подтвердили информацию о том, что взорванные боеприпасы предназначались для экспорта.

Также фирма Гебрева опровергла заявление о том, что компания имеет отношение ко взрывам на заводе ВМЗ — Сопот в 2015 году.

Читайте такжеВыживший после отравления ГРУ бизнесмен рассказал о продаже оружия Украине

Отравление Гебрева:

Болгарская прокуратура обвинила трех сотрудников части 29155 ГРУ РФ в отравлении Гебрева и выдала ордера на их арест.

Было опубликовано соответствющее видео, на котором был запечатлен один из нападавших.

Киллер намазывал предположительно отравляющим веществом дверные ручки автомобилей, принадлежащих Гебреву, его сыну и старшему менеджеру, в гараже недалеко от их офисов в Софии.

Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии:

Ранее МИД Чехии объявил о высылке 18 российских дипломатов из страны после заявления о причастности спецслужб РФ к взрывам на складах с вооружением.

В ответ российский МИД пригрозил ответными мерами на высылку дипломатов из Чехии.

"Праге выражен решительный протест, Москва примет ответные меры, которые заставят Чехию осознать ответственность", - заявили в МИД России.

Позднее Москва заявила о высылке 20 дипломатов Чехии из РФ.

Что произошло в Чехии в 2014 году

  • 16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.
  • На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.
  • Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.
  • В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.
новости России новости Болгарии
Сейчас вы просматриваете новость «София подозревает россиян в организации взрывов на складах с оружием для Украины». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Поздравления с Чистым четвергом – открытки и текстыПоздравления с Чистым четвергом – открытки и тексты Что можно есть в Страстную неделю: вкусное меню и рецептыЧто можно есть в Страстную неделю: вкусное меню и рецепты Зеленский предложил создать еще один формат переговоров по ДонбассуЗеленский предложил создать еще один формат переговоров по Донбассу COVID-19 в Украине 26 апреля: число новых диагнозов и смертей резко упалоCOVID-19 в Украине 26 апреля: число новых диагнозов и смертей резко упало Пожелания с Вербным воскресеньем 2021: картинки, проза, стихиПожелания с Вербным воскресеньем 2021: картинки, проза, стихи

Последние новости

10:52
У Кравчука назвали неожиданную тему для переговоров Зеленского с Путиным
10:35
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
10:28
Очень хочется пожить в скучной Украине мнение
10:21
Перекрасили и отдали Росгвардии: известна судьба захваченных в Крыму украинских вертолетов Видео
10:19
Ирина Билык разводится с мужем-россиянином
Реклама
09:59
"Нас много, проголосуем правильно": россияне "пошутили" по поводу аннексии Анталии Видео
09:58
Экс-советник Путина рассказал, когда и где РФ откроет новый фронт против Украины Видео
09:43
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровью Видео
09:39
На Полтавщине семиклассницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище Видео
09:17
В Минздраве назвали сроки нового всплеска заражений COVID-19 Видео
09:16
Встреча Байдена и Путина: в Белом доме уточнили тему переговоров Видео
09:02
Эксперт пояснил, каким образом ОГТСУ получает необоснованные доходы Видео
08:47
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворот Видео
08:43
Спасибо Илье Киве за "диссертацию" мнение
08:35
София подозревает россиян в организации взрывов на складах с оружием для Украины Видео
08:17
Коронавирус 29 апреля: выявили 11,5 тыс. новых больных, умерли почти 400 украинцев Видео
07:55
У Кравчука предупредили о возвращении войск РФ к границам Украины Видео
07:51
COVID-19 ускорился: в ВОЗ сообщили плохие новости о пандемии Видео
07:44
Неудачник месяца: гороскоп на май-2021 для Водолея
07:18
СМИ нашли у Лукашенко тайного сына: мальчик живет в интернате
Реклама
07:14
"Горячая мамочка": жена телеведущего СТБ поразила сексуальным фото
06:34
Байден пригрозил Путину ответственностью за агрессию Видео
06:30
Календарь магнитных бурь на май 2021: даты и рекомендации Видео
06:03
Главные 8 трендов женской обуви на весну-лето 2021 Фото Видео
05:28
Политолог оценил шансы на отставку главы Минздрава Степанова
05:06
День ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницу Фото
04:22
Ученые нашли для человечества новую угрозу от изменения климата Видео
03:50
Клеопатра и перья: самые модные варианты стрижки боб 2021 Фото Видео
03:06
Найден способ, как уничтожить коронавирус за секунду Видео
02:19
Бренд Redmi представил свой первый смартфон для геймеров Видео
01:36
Как можно вернуть себе обоняние после коронавируса - ответ ученых Видео
00:54
Олимпийская чемпионка из Украины снялась сексуально принимая ванну
00:24
В Украину ворвется грозовая стихия: где испортится погода Видео
00:19
Поздравления с Чистым четвергом – открытки и тексты Фото Видео
28 апреля, среда
23:53
ПСЖ дома минимально проиграл Манчестер Сити - Лига Чемпионов Фото
23:49
Врачи назвали самый опасный мед для организма Видео
23:07
У Байдена назвали тему обсуждения на встрече с Путиным Видео
23:00
В аннексированном Крыму скорая попала в смертельное ДТП Видео
22:43
Арестович заявил о странном поведении россиян на заседании ТКГ Видео
21:50
В Госстате рассказали, как изменилась реальная зарплата
Реклама
21:46
Дипломат раскрыл подробности о возможной встрече Зеленского и Путина в Ватикане Видео
21:12
У Кравчука раскрыли итоги заседания ТКГ по перемирию на Донбассе Видео
21:10
Повседневные ошибки, которые ужасно портят наши ногти Видео
21:00
Украинские разработчики решили сделать своих "Корсаров" (видео) Видео
20:43
Гороскоп на май 2021 для Весов: к чему готовиться в конце весны
20:42
Франция ответила на предложение Зеленского о новых переговорах по Донбассу
20:41
К бывшему адвокату Трампа нагрянули с обысками из-за дел в Украине Видео
20:36
Как увлажнить волосы в домашних условиях "как профи" Видео
20:35
Генерал США спрогнозировал, будет ли наступление России на Украину Видео
20:27
Ученые выяснили, почему у больных коронавирусом пропадает вкус Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять