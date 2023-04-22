В боях за город-крепость Бахмут погиб отец троих детей из Харьковской области

Во время выполнения боевой задачи в составе Вооруженных Сил Украины Вадим Закалистов получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Вадим Закалистов погиб в боях за Бахмут / Фото facebook.com/vodolaga.sel.rada, УНИАН

В боях за город Бахмут Донецкой области отдал свою жизнь 36-летний житель поселка Новая Водолага Харьковской области Вадим Закалистов. Он пошел защищать страну с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Без отца остались трое детей.

Трагическую новость сообщил глава поселкового совета Александр Есин. По его словам, Вадим Закалистов принял свой последний бой 17 апреля.

Защитник Украины был водителем зенитного артиллерийского отделения зенитного ракетно-артиллерийского взвода. Во время выполнения боевой задачи в составе Вооруженных Сил Украины он получил ранения, несовместимые с жизнью.

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"Перестало биться сердце молодого, отважного, смелого воина и заботливого мужа и отца", - написал Есин.

Вадим Закалистов учился в Нововодолажской школе-интернате и там встретил любовь всей жизни.

"Поженившись в совсем еще юном возрасте, вместе с женой создали крепкую семью, воспитывали детей в согласии и любви. Он был настоящим хозяином, ответственным, порядочным мужчиной и отзывчивым и любящим папой. Больше всего беспокоился о своей семье, был удивительно добрым и искренним (…) Ценой своей жизни, в которой было бы еще множество хороших приятных событий и забот, Вадим Закалистов боролся за мир для своих детей и для нас с вами", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб военнослужащий сводного подразделения из Полтавы Юрий Боженко. Он одним из первых встал на защиту Бахмута.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

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