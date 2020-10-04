В Броварах коп-убийца стал виновником кровавого ДТП

В Броварах коп стал виновником ДТП

В Киевской области в городе Бровары сегодня произошло кровавое ДТП - пьяный коп на пешеходном переходе он сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте.

Полицейского сразу уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба Управления коммуникации Национальной полиции Украины, цитируя слова председателя НПУ Игоря Клименко.

Отмечается, что авария произошла примерно в 17:50. Водитель автомобиля Фольксваген, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщин на зебре, а потом проехал еще полсотни метров и врезался в дерево.

В результате аварии одна из женщин умерла от полученных травм, другую доставили в больницу.

На место прибыли руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины, кроме того, к вечеру воскресенья там продолжали работать специалисты Государственного бюро расследований.

По словам главы Нацполиции, за рулем был участковый офицер Деснянского управления полиции.

"Полицейского, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", – заверил Клименко.