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В центре Киева снова треснул стеклянный мост

1 марта 2021, 14:37
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Коммунальщики уже осмотрели аварийный участок моста и оградили его ленточкой, которую сорвали отдыхающие.

Скандальный мост в центре Киева снова пошел трещинами / Фейсбук С.Бригадира

В центре Киева появились новые трещины на Пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск.

Как рассказал в Facebook член общественного совета Киевской городской государственной администрации Сергей Бригадир, мелкими трещинами покрылось одно из панорамных окон, которые размещены на полу конструкции.

Он уточнил, что коммунальщики уже осмотрели аварийный участок моста и оградили его ленточкой, которую сорвали отдыхающие. При этом доступ к треснувшей части моста оказался открыт.

"Очередная авария Селфи-моста Кличко стала настолько рутинной, что секцию треснувшего стекла уже даже не огораживают и не охраняют. Общался с ребятами, которые якобы должны отвечать за правопорядок на мосту относительно этой проблемы, но они говорят, что приезжали коммунальщики и ставили "ленточку" но отдыхающие ее срывают и они не могут справиться с этой проблемой", — написал он.

/ Фейсбук С.Бригадира

Напомним, в декабре 2020 года на Пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск обнаружили трещину в стекле. Вероятной причиной повреждения назвали вандализм.

/ Фейсбук С.Бригадира

Пешеходно-велосипедный мост:

  • Конструкция соединила парк Владимирская горка с Аркой дружбы народов.
  • Мост был открыт 25 мая 2018 года. После открытия мост постоянно оказывается в центре скандалов.
  • Неоднократно на мосту менялись смотровые стекла. Кроме того, по мосту также пытались проехать на авто.
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