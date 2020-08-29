В Днепре 71-летний мужчина подорвался в собственном автомобиле

В центре Днепра взорвался автомобиль / Фото: пресс-служба полиции

В Днепре утром 29 августа в припаркованном автомобиле возле одного из рынков в Шевченковском районе города взорвался легковой автомобиль, в котором находился 71-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, машина взорвалась вскоре после того, как в нее сел водитель.

В результате взрыва ранения получил пенсионер, медикам не удалось его спасти – мужчина умер.

Правоохранители предварительно пришли к выводу, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с боеприпасами.

"На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы. С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. Согласно предварительным выводам экспертов, могла взорваться граната Ф-1", - говорится в сообщении.

В полиции установили личность погибшего – это житель Солонянского района Днепропетровской области. Рядом расположенные автомобили и их пассажиры не пострадали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Напомним, в Киеве перекрыли сразу несколько улиц после сообщений о минировании.

Ранее в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном доме, расположенном по адресу ул. Крушельницкой, 1/5.