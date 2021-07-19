В Днепре маленький мальчик вылил на себя кипяток: полтела в ожогах

В Днепре маленький мальчик вылил на себя кипяток / George Redgrave / flickr.com

В Днепропетровской областной больнице медики спасают четырехлетнего мальчика, который по неосторожности вылил на себя кипяток – ожоги составляют около 55% тела. Об этом сообщает портал Информатор.

Сообщается, что ребенок потянул за шнур электрического чайника, который едва-едва закипел. Малыш находится в реанимации, в больницу он поступил 15 июля.

"У мальчика большой процент ожогов, он стабилен, находится в реанимации. Мы делали перевязки под анестезией, чистили раны и накладывали специальные повязки, которые позволяют коже заживать. Оперативное лечение будет позже, пока его нужно стабилизировать полностью", – рассказал директор медучреждения Алексей Власов.

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Напомним, ранее в Запорожье 25-летнюю Анастасию Шаповалову после ссоры фактически сварил в кипятке ее гражданский муж. 33-летний мужчина рано утром напал на нее, и стал заливать в рот кипяток.

После нападения ее муж скрылся в неизвестном направлении. Его разыскивает полиция.