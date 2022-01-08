В Днепре совершили самосуд над подростком из-за домаганий к маленькой девочке

Подросток приставал к девочке / pixabay

В Днепре подросток якобы приставал к 12-летней девочке. Это заметили прохожие на улице Радистов.

По словам свидетелей, парень был пьяным, пишет ТСН.

Девочка скрылась и в полицию якобы не обращалась. Но неадекват все-таки понес наказание. "Воспитательную работу" с ним провели местные жители. Они облили его лицо зеленкой и вынудили пообещать, что больше не будет так делать.

Соответсвующее видео появилось в Сети.

Напомним, в Кривом Роге мужчина зверски издевался над ребенком и регулярно насиловал свою дочь. 35-летний злоумышленник овдовел и воспитывал двоих детей - 12-летнюю девочку и мальчика.

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