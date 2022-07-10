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В "ДНР" двоих пленных "азовцев" приговорили к смертной казни

10 июля 2022, 23:02

Константина "Фокса" Никитенко и Николая "Фроста" вывезли из колонии в неизвестном направлении.

Украинских пленных хотят казнить в "ДНР"

В террористической "ДНР" боевики вынесли смертный приговор двоим пленным украинским защитникам - Константину "Фоксу" Никитенко и Николаю "Фросту".

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, "суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил к смертной казни бойцов батальона Азов.

Пропагандисты разгоняют фейк о том, что Никитенко якобы ездил по Мариуполю и "постреливал по людям для смеха".

Вместе с тем Фросту пропагандисты приписывают "убийство пленных морпехов".

Вместе с тем по данным источника УП в разведке, их вывезли из колонии в неизвестном направлении.

Читайте такжеБоевики "ДНР" отменили запрет на смертную казнь: воевавшие за Украину иностранцы под угрозой

Ранее сообщалось о том, что боевики из группировки "ДНР" отменили мораторий на смертную казнь.

Напомним, в террористической группировки "ДНР" 9 июня так называемый "Верховный суд" вынес приговор иностранцам, которые защищали Украину с оружием в руках от российского вторжения.

При этом троих воевавших на стороне Украины иностранцев приговорили к высшей мере наказания.

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Речь идет о британцах Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также о марокканце Брагиме Саадуне.

Осужденные иностранцы намерены обжаловать смертный приговор, заявил один из адвокатов.

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трасс быстро отреагировала на "приговор" фейкового "суда" "ДНР"

"Я категорически осуждаю приговор Эйдену аслину и Шону Пиннеру, которых удерживают российские марионетки на востоке Украины. Они являются военнопленными", - написала руководитель британской дипломатии.

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