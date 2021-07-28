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В доме, на который рухнул самолет на Прикарпатье, находились дети

28 июля 2021, 23:02
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По словам хозяина дома, разрушенного в результате падения самолета, незадолго до взрыва в жилище находились его старшая дочь с детьми.

В жилом доме находились мать с детьми

В жилом доме в Ивано-Франковской области спортивный самолет упал на жилой дом, в котором находились мама с детьми, передает УНИАН.

По словам хозяина дома, разрушенного в результате падения самолета, незадолго до взрыва в жилище находились его старшая дочь с детьми – дочкой и сыном. Людям удалось спастись, потому что они выбежали на улицу, как только услышали непонятный грохот.

"Услышали удар сначала, а потом взрыв - и выскочили, - рассказал мужчина. - Сначала был удар о крышу соседнюю, а потом взрыв, когда уже он на землю с крыши... и пламя пошло".

Как отмечают очевидцы, за несколько минут до катастрофы самолет выполнял в воздухе фигуры высшего пилотажа.

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В Министерстве внутренних дел сообщили, что по факту падения самолета открыто уголовное производство. Предварительно полиция квалифицирует происшествие как нарушение правил воздушных полетов. Правоохранители подтвердили, что в доме находились женщина и двое детей, которые вовремя выбежали на улицу и не пострадали.

На месте аварии продолжают работать правоохранители, эксперты-криминалисты и представители экстренных служб.

Катастрофа самолета на Прикарпатье - о чем ранее писал Главред:

На Прикарпатье, в Ивано-Франковской области возле села Шепаровцы Коломыйского района, в среду, 28 июля, на частный дом упал легкомоторный спортивный самолет. После падения самолета произошел пожар. Погибли четыре человека.

Трагический инцидент произошел вчера около 13:40 возле села Шепаровцы Коломыйского района. Самолет упал на частный дом и загорелся.

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