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В Сети появилось видео с моментом падения самолета на Прикарпатье

28 июля 2021, 19:06

Последние секунды полета самолета Aerospool WT10 Advantic случайно сняли отдыхающие, которые находились на берегу местной реки.

В среду, 28 июля, в Сети обнародовали видео с моментом падения спортивного самолета возле Коломыи Ивано-Франковской области. В результате этой катастрофы погибли четыре человека.

Последние секунды полета самолета Aerospool WT10 Advantic случайно сняли отдыхающие, которые находились на берегу местной реки.

Катастрофа самолета на Прикарпатье - о чем ранее писал Главред:

На Прикарпатье, в Ивано-Франковской области возле села Шепаровцы Коломыйского района, в среду, 28 июля, на частный дом упал легкомоторный спортивный самолет. После падения самолета произошел пожар. Погибли четыре человека.

Трагический инцидент произошел вчера около 13:40 возле села Шепаровцы Коломыйского района. Самолет упал на частный дом и загорелся.

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Все погибшие были в самолете.

В 13:58 спасателям удалось локализовать пожар. В тушении принимали участие 10 человек. Задействованы 3 единицы спасательной техники.

В результате катастрофы погиб Игорь Табанюк – легендарный летчик, который был одним из лучших профессионалов в своей сфере. Трое других погибших – граждане США.

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