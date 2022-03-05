В Энергодаре оккупанты не пустили сотрудников в мэрию

В Энергодаре оккупанты РФ захватили мэрию / Скриншот YouTube

В Энергодаре оккупанты заблокировали мэрию и не впустили представителей власти внутрь здания. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

По его словам, местные власти будут искать другое место для работы, чтобы организовывать жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации.

"Несмотря на все, Энергодар был и остается Украиной. Даже когда мы в изоляции", – заявил он.

Ранее Главред сообщал, что мэр Энергодара Дмитрий Орлов записал видеообращение к гражданам. В видео он рассказывал о нынешней ситуации в городе, который сейчас находится под контролем оккупантов. Несмотря на риторику городского головы и призывы не провоцировать российских военных, можно предположить, что мэра города могли захватить захватчики.

"Есть высокая вероятность, что недавнее выступление мэра Энергодара было записано под дулом автомата. Подобные видео могут появляться и от других удерживаемых оккупантами в админздании руководителей ЗАЭС. Будьте бдительными! Проверяйте информацию!", – говорится в сообщении на странице "Энергоатома" в Telegram.

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