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В ЕС хватает недоброжелателей: эксперт назвал условие гарантии безопасности для Украины

26 декабря 2022, 17:24
Украина должна проводить активную политику по защите своего суверенитета, уверен Тарас Загородний.
Тарас Загородний
Тарас Загородний / УНИАН

Используя прецедент Швеции и Финляндии, Украина можем потребовать прямых гарантий безопасности от США, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Вместе с тем он уверен в том, что Украина должна проводить активную политику по защите своего суверенитета. Такое мнение он высказал в интервью Главреду.

"Потому все зависит от нас. Не нужно заглядывать в рот другим, ведь все, что говорится в европейских столицах, не является истиной в последней инстанции, там достаточно наших недоброжелателей, которые играют в свою игру. Украине тоже нужно играть в свою игру. Добрым словом и пистолетом всегда можно добиться больше, чем просто добрым словом", - уверен собеседник.

Он считает, что Украина должна быть милитаризирована по новым технологиям, а также должна иметь замкнутое производство на своей территории, "чтобы никто нас не контролировал и не диктовал условия".

"Нынешняя война показала, что еще нужно ухитриться купить где-то оружие, а если купишь, то потом обязательно встанет вопроса контроля над этим оружием. Поэтому в Украине должна быть замкнутая система производства со своим софтом, чтобы мы не задавали вопросы, куда стрелять, когда и как. У нас должна быть нормальная активная политика", - добавил Загородний.

Напомним, ранее ранее Эммануэль Макрон заявил – России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль снова начнет мирные переговоры с официальным Киевом).

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией [пограничные французские регионы, которые были практически 50 лет оккупированы Германией − Главред], мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь – это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры – Главред)", – рассказал Макрон.

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