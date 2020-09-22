В ЕС озвучили главное требование к Украине для получения кредита

Жозеп Боррель назвал условие предоставления кредита Украине / Фото: REUTERS

В ЕС заявили о готовности предоставить нашей стране очередной кредит в размере 1,2 млрд евро, но для этого Украине надо конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования, касающиеся усиления верховенства права.

Об этом сказал на брифинге в Киеве во вторник Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает корреспондент пресс-служба МИД Украины.

"Мы являемся мощным и надежным партнером Украины, и мы будем продолжать поддерживать процесс реформ в Украине, так же как суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказал Боррель.

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Он отметил, что Украина и Европейский союз имеют наиболее всеобъемлющее соглашение об ассоциации, и ЕС предоставляет наибольшую финансовую поддержку Украине.

"Одним из самых больших вызовов сегодня является коронавирус. Европейский союз в этой ситуации также выражает солидарность с Украиной. Мы предоставили беспрецедентную поддержку Украине в борьбе с пандемией. Это почти 200 млн евро. Это крупнейшая финансовая помощь, которая была предоставлена нашим восточным партнерам. Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, связанных с экономическим спадом, который был вызван пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить все требования, касающиеся усиления верховенства права в Украине", - подчеркнул Боррель.