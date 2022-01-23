В ФРГ не хотят видеть Украину в НАТО и усомнились в пользе санкций против РФ

В Германии сомневаются в эффективности санкций против РФ / pixabay

Более жесткие санкции против России не могут стать ключевым решением, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он подчеркнул, что санкции против РФ малоэффективны, а новые санкции могут навредить Германии.

"Например, отключение России от финансовой системы SWIFT. Или закрытие газопровода "Северный поток-2", или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений", - заявил баварский политик.

Зедер также выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

"Несмотря на всю оправданную критику России, Западу в конечном счете придется ответить на ключевой вопрос: планируется расширение НАТО с включением Украины или нет?". Вы, конечно, не можете позволить России диктовать здесь. Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня", - заявил Зедер.

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По его словам, НАТО не имеет обязательств по военному союзу с Украиной: "Это вопрос ясности и честности, чтобы определить стратегию, которая учитывает это при защите территориальной целостности Украины".

Зедер подчеркнул, что Россия – "сложный партнер, но не враг Европы", поэтому необходимо поддерживать связь с Москвой. Он сказал, что большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с Россией.

"Ясно одно: Россия не региональное государство. Россия есть и останется большим государством. Мы крепко закреплены на Западе, но мы должны поддерживать связь с Москвой – даже если это всегда вызов", - отметил баварский политик.

Он также сказал, что "не может себе представить" поставки немецкого оружия в Украину.

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Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ценит политическую поддержку Германии, но разочарована нежеланием Берлина продавать Киеву оружие. По его мнению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями.

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