В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог: фото 2-метрового великана

В Харькове приготовили гигантский хот-дог / Фото Ланы Ветровой

В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог, попавший в Книгу рекордов страны в категорию "Кулинарное искусство". Его длина составляет более двух метров, готовили его из гигантской сосиски и других традиционных ингредиентов.

Огромный хот-дог изготовили на одном из местных мясокомбинатов. Чтобы вынести 16-килограммовое изделие на сцену, организаторам мероприятия понадобилась помощь шести человек. "И в десять раз больше, чтобы его съесть", – отметила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Изданию Укринформ она сообщила, что в составе хот-дога, кроме традиционной булки, причем цельной, были огромная сосиска, корейская морковь, соленые огурцы, сыр и маринованный лук. Также на него ушло почти по литру горчицы и кетчупа.

Она также подчеркнула, что хот-дог-рекорды очень популярны в мире. В США есть даже национальный день хот-дога. Американцы и ввели традицию установления рекордов в этой номинации. Самый длинный хот-дог в мире 203,8 м.

После замеров и установления рекорда, блюдо нарезали и раздали людям, которые пришли на мероприятие.

Фото Ланы Ветровой

Продуктовые рекорды в последнее время в Украине проводятся довольно часто. Например, в сентябре под Одессой установили рекорд "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки", а в конце мая в Днепропетровской области создали самый длинный коктейль в стране. Безалкогольный напиток получил название "Мечта о любви", а его длина составила 10,3 метра.