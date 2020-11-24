В Харькове ветеранам вручили медали от имени Путина

Новости Харькова: Харьковским ветеранам вручили медали от имени Путина / ЕРА / UPG

В Харькове скандал: там ветераны Второй мировой войны получили медали с поздравлениями от имени российского президента Владимира Путина.

Награды были приурочены к 75-летию Великой Победы, а награждение курировал глава Харьковской городской организации ветеранов Николай Ляшенко, сообщает Апостроф.

Во вложениях к наградам оказалась надпись-уточнение, что вручаются они по указу Путина от 13 июня 2019.

Подоплека скандала оказалась чисто экономической: завезти награды из России через Беларусь для ветеранской организации вышло дешевле, чем изготовить их на родине. А указ Путина является документом общего характера, который конкретно к этим медалям никакого отношения не имеет, пояснил Ляшенко.

"Просто нам привезли их оттуда, эти медали. Мы посоветовались на своем собрании и решили, что никакой проблемы здесь нет… У нас ведь такие же медали напечатали в Украине… Но сделали цену 300 грн, это же с ума сойти. Кто может купить такую медаль? Понимаете, в чем дело? А оттуда привезли почти бесплатно… В общем, обошлись где-то по 60 грн. Если бы нам сделали украинские за 50, то никто оттуда не привозил бы", – пояснил Ляшенко.

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